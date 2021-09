Berlin - Sie unterstützt Mieter bei der Mitbestimmung in den landeseigenen Wohnungsunternehmen, sie setzt sich für eine bessere Versorgung benachteiligter Gruppen mit preiswerten Wohnungen ein und berät den Senat bei der Steuerung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften: die im Jahr 2016 gegründete Wohnraumversorgung Berlin, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Ihre Existenz verdankt sie der Initiative für einen Mietenvolksentscheid im Jahr 2015, auf deren Druck sie unter der früheren rot-schwarzen Regierung ins Leben gerufen wurde. Nun könnte es jedoch bald vorbei sein. Die CDU bezeichnet die Organisation, die sieben Mitarbeiter und zwei Vorstandsmitglieder hat, in ihrem Wahlprogramm als „Bürokratiemonster“, das sich „als nutzlos erwiesen“ habe, und fordert ihre Abschaffung.

Politisch brisant: In einer internen E-Mail deutet ausgerechnet eines der beiden Vorstandsmitglieder der Wohnraumversorgung, Volker Härtig (SPD), an, dass es nach der Wahl entscheidende Änderungen in der Anstalt öffentlichen Rechts geben könnte. Unter dem Betreff „5. Konferenz für die Mieterbeiräte bei den LWU“, das ist das Kürzel für landeseigene Wohnungsunternehmen, schreibt Härtig mit Datum vom 19. August: „In diesem Vorstand so etwas noch zu ‚klären‘ ist wenig realistisch. Das klärt sich dann nach der Wahl.“ Konkreter wird er nicht. Im weiteren Text liest sich die Mail so, als stelle Härtig zumindest indirekt die Existenz der Wohnraumversorgung infrage – zugleich äußert er sich wenig respektvoll über Vertreter der Mieterinitiativen, die in der Wohnraumversorgung in verschiedenen Gremien mitarbeiten. So heißt es in der Mail: „Unter diesen Umständen werden sich da aber manche die Frage stellen, ob der Laden noch Sinn macht. Aktivisten und Fundamentalisten im Staatsdienst, das passt selten.“