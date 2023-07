Illegales Containerdorf in Berlin: „Wenn die Polizei kommt, wird es Gewalt geben“

Tom lebt seit zwei Jahren in einem verbotenen Trailerpark in Grünau. Nun will der Bezirk durchgreifen – die Siedlung soll weg. Was passiert mit den Bewohnern?

Die grellen Neonröhren an der Decke flackern jedes Mal, wenn die S-Bahn an dem kleinen Fenster in Toms Container vorbeifährt. Würde er die Rollläden nicht meist geschlossen halten, könnte der 35-Jährige von seinem Klappsofa aus direkt in die Gesichter der Wartenden auf dem Bahnsteig blicken. Pendler oder Ausflügler, die einen Tag im Grünen verbringen wollen. „Das Strandbad ist ja nur einen Katzensprung entfernt“, erklärt er in stolzem sächsischen Singsang.