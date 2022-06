Berlin - Zum Ende der vierstündigen Sitzung der Kommission zur Enteignung großer Wohnkonzerne in Berlin sagte die Vorsitzende, die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, sie habe „mindestens fünf Stichworte“ zum Nachdenken mitgenommen. Wer die Sitzung verfolgte, konnte sie ebenfalls mit ein paar eindeutigen Erkenntnissen verlassen.

Erstens: Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften sind (vergleichsweise) gute Vermieter. Das könnte für eine Vergesellschaftung sprechen – denn sie strebt ähnliche Wirtschaftsmodelle für die betroffenen Immobilien an. Zweitens: Wer die betroffenen Immobilien – die „Enteignungskandidaten“ – eigentlich sind, könnte sich noch verändern. Drittens: In vier Stunden lassen sich zwar viele Statistiken zeigen und noch mehr Fragen stellen – aber längst nicht alle beantworten.

Die Kommission tagte am Donnerstag zum zweiten Mal. Sie besteht aus 13 Expertinnen und Experten und hörte in dieser Sitzung sechs Redner – ausschließlich Männer – an, die jeweils in 20 Minuten ihre Einschätzung zur „aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt“ abgaben. Die Veranstaltung fand in der „Stadtwerkstatt“ in der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte statt. Die Anhörung, die über einen Online-Stream öffentlich ausgestrahlt wurde, galt als Auftakt der inhaltlichen Arbeit der Kommission.

Däubler-Gmelin leitete die Sitzung in gut gelauntem Ton. Sie bedankte sich bei allen Rednern, wirkte aufgeschlossen. „Der Senat erwartet von uns nicht Politik“, sagte sie zu Beginn. Sondern eine Einschätzung der Lage.

Erster Redner war der Vorstandsvorsitzende der Berliner Investitionsbank, Hinrich Holm. Er zitierte den jüngsten Wohnungsmarktbericht. Nachdem durch die Pandemie das Bevölkerungswachstum in Berlin seit Jahren zum ersten Mal stagniert hat, rechne er weiterhin mit einem Zuzug von rund 40.000 Menschen pro Jahr, sagte Holm.

Berlin ist führend bei Mietpreissteigerungen

Die Beschäftigungszahlen entwickelten sich nach oben, das zeigte er mit Grafiken, die Preise bei Neuvermietungen ebenfalls. Er sprach von einer enorm hohen „Spreizung“ der Mietpreise je nach Vermieter (privat oder landeseigen). Der Berliner Wohnungsmarkt, wie man ihn kennt.

Sein nach den genannten Zahlen erstaunliches Fazit zeigte Hinrich Holm in einer weiteren Grafik: Eigentlich sah da alles ganz passend aus. Etwas mehr Wachstum beim Wohnungsbestand als bei der Bevölkerung in Berlin, sinkende Angebotsmieten – seit 2019. Seine Schlussbetrachtung berief sich auf einen Zeitraum von 2016 bis 2020. Vier Jahre.

Dass man die Mietentwicklung anders betrachten kann, zeigte sein Nachnamens-Vetter Andrej Holm, Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität. Seine Analyse blickte auf die Berliner Wohnungsmarkentwicklung seit Anfang der 1990er-Jahre, er konzentrierte sich auf die „soziale Wohnversorgung“. Andrej Holm lenkte den Blick weg von Bevölkerungszahlen auf „Haushaltszahlen“, vom allgemeinen Wohnungsbedarf auf jene Mieterinnen und Mieter in Berlin, die als arm gelten und die besonders betroffen sind von den Konsequenzen der seit 1991 steigenden Mietpreise.

„Berlin ist Meister aller Klassen, was die Mietsteigerung angeht“, sagte der Stadtforscher. Die Stadt müsse sich auf die Suche nach neuen Instrumenten der Mietmarktregulierung begeben. Die vom Gesetz angebotenen Maßnahmen seien ausgereizt. Das Argument, dass Vergesellschaftung keine neuen Wohnungen schaffe, sei deplatziert. Denn das Ziel sei, den Bestand zu erhalten. Dazu komme: Neubau senke die Mietpreise nicht.

Beim Volksentscheid zur Vergesellschaftung stimmten fast 60 Prozent der Wähler mit „Ja“

Harald Simons von der empirica ag – laut Homepage einem unabhängigen Forschungsinstitut – stellte eine an diesem Nachmittag einzigartige These in den Raum: Der Zuzug in Berlin stagniere, er rechne gar mit einer „Schrumpfung“ der Berliner Bevölkerung. Dass im Jahr 2020 genauso viele Menschen aus der Stadt weg- wie hinzogen, sagte Simons, sei keine Folge der Corona-Pandemie, sondern eines langen Trends. „Wir empfehlen Investoren, den Gedanken zuzulassen, dass so etwas passieren kann“, sagte Simons. Ein entspannter Mietmarkt, weil die Leute ohnehin nicht mehr nach Berlin wollen? Dieser These schloss sich keiner der anderen Redner an.

Die Enteignungs-Kommission ist eine Reaktion des rot-grün-roten Senats auf den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne, den im vergangenen Herbst 59,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler befürwortet hatten.

Der Volksentscheid war Ergebnis der Arbeit der Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen. Die Initiative fordert, dass profitorientierte Wohnkonzerne mit einem Bestand von mindestens 3000 Wohnungen in städtisches Eigentum umgewandelt werden. Die Kommission soll sich nun mit den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten einer Umsetzung beschäftigen. Dafür soll sie etwa ein Jahr Zeit bekommen.

Die Initiative selbst hatte zur Anhörung den Mitgründer Rouzbeh Taheri geschickt. Taheri sprach über Investitionen, Dividenden und Kreditgeschäfte der großen Konzerne wie Deutsche Wohnen und Vonovia. „Diese Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die Mieteinnahmen steigen und der Immobilienpreis steigt, damit sie ihr Renditeversprechen gegenüber den Anlegern halten können“, sagte Taheri.

Für Berliner Mieterinnen und Mieter habe das Konsequenzen: Kaum angemessene Instandhaltung der Wohnungen, Heizungs-, Warmwasser- und Fahrstuhlausfälle. Ganze Siedlungen in der Hand der Deutsche Wohnen seien im Winter regelmäßig betroffen.

In den Beständen der landeseigenen Gesellschaften würden 63 Prozent der Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) vergeben, weil das Land die Unternehmen dazu verpflichte. Bei privaten Konzernen wie Vonovia seien es „bestenfalls 25 Prozent“, sagte Taheri. „Deswegen wollen wir, dass die Bestände von Vonovia und Deutsche Wohnen in den Besitz der Stadt Berlin kommen. Damit hohe Quoten von WBS-Berechtigten die Chance haben, eine Wohnung in diesen Beständen zu bekommen“.

Der Wohnungsmarkt ist extrem angespannt

Radikalere Forderungen machte der Leiter des Projekts „Wem gehört die Stadt?“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Christoph Trautvetter. Er plädierte für eine „informierte Entscheidung“ der Kommission, für eine Absenkung der Grenze von 3000 auf 1000 Wohnungen pro Wohnkonzern oder „Enteignungskandidat“. Knapp unter einem Besitz von 3000 Wohnungen liegen laut Trautvetter etwa Firmen wie Pears und Blackstone – beide würden nach aktueller Bemessung nicht zu den vergesellschaftungsbetroffenen Gesellschaften gehören.

Zuletzt brachte der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, die Beratungspraxis mit in die Diskussion. Wild bezeichnete die Lage auf dem Wohnungsmarkt als „extrem angespannt“, 84 Prozent der Menschen in Berlin wohnen zur Miete, auf sie wirke sich das aus.

Immer mehr Haushalte müssten zusammenrücken, mehr Menschen auf derselben Fläche unterbringen, andere könnten ihre zu großen Wohnungen nicht verlassen, weil eine kleinere Wohnung inzwischen teurer wäre als die mit Altmietvertrag. „Preiswerten Wohnraum zu behalten“ sei eine „Aufgabe, die wir zu lösen haben“, sagte Wild. Aus seiner Sicht müsse das Ziel sein: „Alles in die Wege leiten, um den Gemeinwohlanteil zu erhöhen“.

Im Publikum saßen am Donnerstag außerdem 13 Mieterinnen und Mieter, die den Mitgliedern der Kommission jeweils ein Buch mit dem Titel „Wie Vergesellschaftung gelingt – zum Stand der Debatte“ überreichten. „Das ist mal eine hübsche Demonstration, vielen Dank“, sagte Däubler-Gmelin. Nach vier Stunden Zahlenflut hilft ein bisschen Politik vielleicht ja doch, zur Einschätzung der Lage.