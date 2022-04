Berlin - Rainer Opolka ist mit dem Verkauf von LED-Taschenlampen reich geworden, nun macht er Kunst. Mit seinen Skulpturen taucht der 66-Jährige immer dort auf, wo Demokratie und Menschenrechte gefährdet sind. Am Dienstag protestiert er vor der russischen Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine und fährt an diesem Nachmittag noch Lebensmittel nach Kiew. Neben den Bronzewölfen stehen Schilder mit einem Appell an Putin, den Krieg zu beenden.

Berliner Zeitung: Warum stehen hier Wölfe?

Rainer Opolka: Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der russische Bär zu einem reißenden Wolf geworden ist. Ich möchte den alten Bären zurück. Wir Berliner haben ja auch einen Bären im Wappen und überall trifft man hier auf die Bärenfiguren. Gerne würde ich mit Putin über Bären reden und habe ihm einen Brief geschrieben.

Sehen Sie dann auch eine Verbindung von Russland und Berlin? Fühlen Sie sich verbunden mit Russland?

Russland ist eine große Kulturnation. Auch wenn ich gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg protestiere, habe ich unendlich viel russische Literatur gelesen, russische Musik gehört. Ich war teilweise in den frühen Jahren von Putin begeistert. Der hat ja im Bundestag eine tolle Rede gehalten. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, „stop the war“, und bin auch für Waffenlieferungen an die Ukraine. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Auffassung, dass wir reden müssen. Wir haben ja gar keine Alternative dazu. Man muss verhandeln und darf jetzt nicht so tun, als wäre das Instrument der Verhandlung, der Verständigung und des Ausgleiches komplett passé.

Mir fällt gerade auf, dass die Wölfe irgendwie menschlich aussehen.

Der Wolf ist ja eigentlich gar nicht in dem Sinne aggressiv. Der Wolf hat Instinkte und er reißt vielleicht ein Reh. Aber anders als der Wolf kann der Mensch sich ja entscheiden. Er kann ja oder nein sagen, er kann Dinge tun oder sie lassen. Er kann die Verhältnisse schweigend hinnehmen oder menschlicher gestalten. Deshalb habe ich diese Wölfe auch ein bisschen menschlich gemacht. Wir müssen aufpassen, dass der Mensch nicht des Menschen Wolf wird.

Was kann Kunst gesellschaftlich bewirken?

Kunst kann wie so ein Blitz in das Gehirn einschlagen und alle Gedanken brennen lichterloh. Als wir aufgebaut haben, sind Leute vorbeigekommen, mit denen ich mich in keiner Sprache verständigen konnte. Trotzdem haben sie es sofort begriffen. Das hat mich unendlich beglückt. Das ist das Schöne an Kunst, das ist eine sinnliche Erkenntnis. Gute Kunst kann etwas bewirken. Wobei, ich bin ja auch nur Amateur und Anfänger. Aber ich glaube, ich mache das schon halbwegs vernünftig.

Sie haben schon an anderer Stelle mit Kunst ein Mahnmal gesetzt.

Ich habe angefangen, da stand ich mit 65 Bronzewölfen in Dresden vor der Frauenkirche und habe gegen Pegida und Hass und Gewalt demonstriert. Dann war ich an ganz vielen Orten in Deutschland, die kann man kaum aufzählen. Ich habe etwa 10.000 Gespräche mit Menschen geführt, auch mit Neonazis und Rechtsradikalen. Ich versuche, den Dialog zu führen und zu sagen, „so nicht“. Natürlich bin ich beschimpft worden und habe Todesdrohungen bekommen. Aber ich bin ein robustes Arbeiterkind. Das hält mich nicht davon ab.

Warum trifft Sie der ukrainische Krieg besonders?

Ich habe auch was in Bezug auf den Krieg in Syrien gemacht. Aber der ukrainische Krieg trifft, glaube ich, jeden Europäer oder Deutschen. Das ist unmittelbar in Europa und streng genommen von Berlin nur einen Steinwurf entfernt. Da muss man doch Solidarität üben, da muss man doch helfen, da müssen wir doch, da möchte man seine Ohnmacht durchbrechen und etwas tun. Und deshalb steh ich heute hier. Deshalb habe ich unter anderem auch eine Spendensammlung initiiert für 20 Tonnen Lebensmittel, die gerade in einen ukrainischen LKW eingeladen werden, den ich heute ab 17 Uhr nach Kiew begleite. Ich fahre mit.

Das ist ja ziemlich riskant.

Ja, ich bin Fahrradfahrer in Berlin, Fahrradfahren ist auch gefährlich.

Und die Spendensammlung ist Teil der Kunstaktion?

Ja, ich rede nicht nur und mache eine Kunstaktion, sondern wir haben 20 Tonnen Lebensmittel für das ukrainische Volk. Ich bin ehemaliger Taschenlampenlieferant und habe eine Reihe ukrainischer Freunde. Und da hab ich mich mal ans Telefon gehängt und knapp 50.000 Euro zusammenbekommen. Eine Spendenaktion von Europäern und Berlinern. Kennedy war mal hier und hat gesagt: „Ich bin ein Berliner.“ Wir Berliner müssen, glaube ich, heute sagen: „Wir sind Ukrainer.“