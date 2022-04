Der 4. September vorigen Jahres war ein schöner Spätsommertag in Berlin. Ein Sonnabend, um sich draußen aufzuhalten. Auch Regina Gerken nutzte das Wetter, um gegen Mittag die öffentlichen Beete vor dem Balkon ihres Sohnes an der Prinzregentenstraße/Ecke Güntzelstraße in Wilmersdorf auf Vordermann zu bringen und die Hecken zu stutzen. Sie tat dies gerne, es war ihre Leidenschaft – sie gärtnerte ehrenamtlich.

Regina Gerken war zu dieser Zeit 58 Jahre alt, und eine Frau, die voll im Leben stand. Die studierte Islamwissenschaftlerin war weit gereist, sie hatte zwei Söhne großgezogen, und nun war sie gerade dabei, die „Welt selber zu einem schöneren Ort zu machen“, wie es ihr Sohn später in einem Spendenaufruf formulierte.

Bis Abdul A. versucht haben soll, sie zu töten. Offenbar störte den Mann, dass Regina G. eine Frau war, die arbeitete. Das passte nicht in sein Weltbild. Nach der Tat soll er gesagt habe, er habe die Frau ins Paradies geschickt. Regina Gerken ist ein Pflegefall geworden, mit null Chance auf Besserung, wie es ihr Anwalt Roland Weber sagt. Sie sitze im Rollstuhl, könne nur ein paar einfache Worte sprechen.

An diesem Dienstag sitzt Abdul A. wegen der Tat auf der Anklagebank des Berliner Landgerichts. Der 29-jährige Mann, der 2016 aus seiner Heimat Afghanistan nach Deutschland geflüchtet sein soll, muss sich wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten. An jenem schönen Spätsommertag soll er Regina Gerken von hinten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen. Ein Stich in die linke Halsseite durchtrennte laut Anklage die linke innere Halsschlagader. Dadurch wurde die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn vermindert. Regina Gerken erlitt einen Schlaganfall, der „zu einer andauernden Lähmung der rechten Körperhälfte“ geführt habe, sagt der Staatsanwalt.

Angeklagter behauptet, angegriffen worden zu sein

Einen 66 Jahre alten Zeugen der Tat, der Regina Gerken zu Hilfe eilte und der ihr damit vermutlich das Leben rettete, soll der Angeklagte mit seinem Messer ebenfalls verletzt haben. Letztlich sei es nur durch schnelle medizinische Hilfe gelungen, das Leben der zweifachen Mutter zu retten, erklärt der Staatsanwalt.

Abdul A. ist schon während der Verlesung der Anklage sehr aufgeregt. „Die Dame hat mich attackiert“, ruft er dazwischen. Später sagt er, dass die Vorwürfe nicht zuträfen. Alles sei vollständig gelogen, sprudelt aus dem Angeklagten heraus. Regina Gerken sei es gewesen, die ihn, den Angeklagten, mit der Heckenschere angegriffen habe. „Lassen sie mich einfach frei, oder schicken sie mich zurück nach Afghanistan“, verlangt er.

Dann berichtet Abdul A., dass er Angst gehabt habe, von jemanden umgebracht zu werden, dass ihn die Frau mit der Heckenschere habe schneiden wollen. Vielleicht habe sie nur einen Scherz gemacht, als sie ihn mit dem Gartengerät zu nahe getreten sei. Er aber habe es ernst genommen. „Da ist ein Fehler passiert, ein Unfall“, beteuert der Angeklagte.

Das Küchenmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge hat Abdul A. eigenen Angaben zufolge immer dabei, wenn er sich im Park mit Freunden treffen würde. Er gibt auch an, dass er das Messer auch sonst ab und zu benötige. Schließlich sei er Koch. Und gegen Frauen, die arbeiten würden, habe er auch nichts. „Ich bin kein schlechter Mensch“, beteuert er.

Abdul A. berichtet, dass er früher Drogen genommen und Alkohol getrunken habe. Ob er am Tattag Betäubungsmittel genommen habe, könne er nicht sagen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Es könne sein, so sagt die Vorsitzende Richterin, dass neben oder anstatt einer Verurteilung zu einer Haftstrafe auch die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme. Abdul A. ist schon jetzt im Maßregelvollzug untergebracht.

Denn offenbar hörte der Mann Stimmen. So berichtet eine Polizeibeamtin, dass Abdul A. nach der Festnahme einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Der Angeklagte habe davon berichtet, Gott habe ihm gesagt, es sei nicht richtig, wenn eine Frau arbeiten würde. Daraufhin sei es zum Streit mit Regina Gerken gekommen. „Er sagte dann: Gott habe ihm befohlen, die Frau zu töten. Es sei nicht sein eigener Wille gewesen“, sagt die 59-jährige Beamtin. Sie kann auch davon berichten, dass sich der Angeklagte ihr gegenüber frauenverachtend gezeigt und auch geäußert habe.

Klaus F. ist es, der das Leben von Regina Gerken durch sein beherztes Eingreifen gerettet hat. Im Prozess ist er, wie auch der Sohn der schwerstverletzten Frau, Nebenkläger. Der Hobbyschlagzeuger, der an jenem Sonnabend auf dem Heimweg von seinem Proberaum war, erzählt als Zeuge, wie er schon von Weitem Regina Gerken beim Stutzen der Hecken gesehen habe. Dann sei ein Mann in einem blauen Kaftan an sie herangetreten.

„Er gestikulierte ganz wild. Die Frau versuchte, auszuweichen. Mein Bauchgefühl sagte mir, da stimmt etwas nicht“, erzählt der 66-Jährige. Er sei schneller gelaufen. Dann habe er diesen ganz lauten, langen Schrei des Entsetzens der Frau gehört. „Die Frau kniete, der Mann hielt mit der rechten Hand ihre Haare, mit der linken Hand hielt er ihr ein Messer an den Hals“, sagte der Zeuge.

„Was machen sie da, gehts noch? Lass‘ die Frau in Ruhe. Sie hat dir nichts getan“, habe er geschrien, als er vor dem Mann und seinem Opfer stand. Der Mann sei total adrett herausgeputzt gewesen: Die Haare wirkten wie frisch geschnitten, der Bart war gestutzt. „Am Ärmel vom Kaftan habe ich sogar noch die Bügelfalte gesehen“, sagt Klaus F. Von der Frau habe er nur noch diesen verzweifelten, entsetzen Blick in Erinnerung.

Angeklagter zerstörte offenbar Wahlplakate von Frauen

Abdul A. ließ offenbar von Regina Gerken ab, ging dann mit dem Messer auf Klaus F. los. Der Rentner erlitt einen Schlag auf den Kopf, einen Stich in den Hals und ins Gesicht. Seine Tasche, die er schützend vor das Gesicht hielt, bewahrte ihn vor Schlimmeren. „Ich bin mir sicher, dass er mich sonst vielleicht sogar getötet hätte.“

Klaus F. konnte sich in einen Frisiersalon retten. Vor Gericht sagt der Zeuge nun, er habe den Angreifer nicht als psychisch kranken Mann wahrgenommen. „Sondern wie einen Menschen, der genau weiß, was er tut.“

Abdul A. soll schon zweimal vor der Tat wegen psychischer Auffälligkeiten in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht gewesen sein. Mehrmals wurde wegen ihm die Polizei gerufen. Einmal soll er auch mehrere Wahlplakate zerstört haben. Darauf abgebildet waren Frauen.