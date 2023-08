Eisbaden ist im Trend, immer mehr Leute tun es, berühmt ist „Iceman“ Wim Hof. Der stand schon eine Stunde und 52 Minuten bis zum Hals in einem eiskalten See. Was hält die Wissenschaft von extremer Kälte und ist das was für jeden? Dies wird an der Charité-Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Immanuel-Krankenhaus Berlin erforscht. Der Mediziner Michael Jeitler erforscht das kalte Duschen.