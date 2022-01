Berlin - Die Zahl der Menschen, die im Land Brandenburg um politisches Asyl gebeten haben, hat sich erhöht. Wie das Potsdamer Innenministerium am Montag mitteilte, lag der Wert im Jahr 2021 bei 9819 Asylsuchenden, im Jahr davor waren es noch 4437 gewesen.

Das sind jene Ausländer, die von der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) aufgenommen wurden. Von den fast 10.000 Asylsuchenden blieben 5382 im Land Brandenburg. Die anderen wurden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf andere Bundesländer verteilt.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte dazu: „Die Entwicklung der Asylzahlen im vergangenen Jahr ist ein Spiegel dessen, wie Staaten das Thema Migration für ihre Zwecke missbrauchen. Der Flüchtlingsstrom ab dem Spätsommer über die Belarus-Route, gelenkt vom Diktator Lukaschenko, verdeutlicht dies.“

Die meisten kamen über Belarus und Polen

Der Minister lobte die gute Organisation der Zentralen Ausländerbehörde und deren enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und der Bundespolizei. Dadurch sei es möglich gewesen, die Flüchtlinge an der Brandenburger Grenze zu Polen gut zu versorgen.

Nach Angaben des Ministeriums sind von den 9819 Asylsuchenden allein seit August des Vorjahres 6544 über Belarus und Polen in die Bundesrepublik eingereist. Außerdem wurden 1592 Menschen registriert, die bereits in Griechenland einen Schutzstatus erhalten haben und in der Bundesrepublik erneut einen Asylantrag stellten.

Minister Stübgen sagte: „Die steigenden Flüchtlingszahlen und die weiterhin hohe Zahl ausreisepflichtiger Personen machen aber deutlich, wie wichtig eine entschiedene Rückführungspraxis ist.“ Durch die Pandemie habe es allerdings in diesem Bereich für die Ausländerbehörden in den vergangenen beiden Jahren erhebliche Einschränkungen gegeben, die die Arbeit sehr erschwert hätten.

Hohe Zahl von Ausreisepflichtigen

Die Herkunftsländer der Asylbewerber, die derzeit im Land Brandenburg leben, sind hauptsächlich: Afghanistan, Syrien, Irak, Vietnam, Georgien, Türkei und die Russische Föderation. Die Ausländerbehörden in Brandenburg meldeten im Vorjahr 177 Abschiebungen, das sind 17 mehr als im Jahr davor. Dazu kamen 40 „Dublin-Rückführungen“ und 421 freiwillige Ausreisen.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, waren am Ende des Vorjahres in Brandenburg 8904 Personen ausreisepflichtig. Darunter sind 6748 Geduldete, also Personen, die eigentlich ausreisen müssten, deren Abschiebung aber ausgesetzt ist.