Die Zahlen der aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Menschen sind in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Nach Informationen der Berliner Zeitung haben sie sich am Wochenende verdreifacht. Allein in Brandenburg sei die Bundespolizei am Sonnabend auf rund 200 Menschen getroffen, die sie als Ukraine-Flüchtlinge zuordnen konnte, hieß es aus Behördenkreisen. Am Sonntag seien es schon knapp 600 Personen gewesen. Dabei handelte es sich lediglich um Personen, die bei stichprobenartigen Kontrollen aufgefallen sind, die die Bundespolizei im Grenzgebiet durchführt. Die Zahl der tatsächlich Eingereisten dürfte nach Behördenschätzung demzufolge viel höher liegen.

Inzwischen seien auch die Züge aus Polen wesentlich stärker ausgelastet als am Sonnabend, hieß es. Ukrainer können ab sofort kostenlos Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland bis Berlin nutzen. Damit solle Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden.

Die Bundespolizei lässt die Ukrainer einreisen, auch wenn sie keinen biometrischen Pass haben und deshalb bislang ein Visum beantragen und sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit Abnahme der Fingerabdrücke unterziehen mussten. Ein biometrischer Pass ist Voraussetzung für eine visumfreie Einreise. Bislang durfte man sich damit an 90 von 180 Tagen im Jahr im Schengen-Raum aufhalten. Diese Regelung ist jetzt ausgesetzt. In Berlin erließ das Landesamt für Einwanderung eine Allgemeinverfügung, nach der der visumfreie Kurzaufenthalt automatisch verlängert wird.

Bundesregierung hat Visa-Regelung ausgesetzt, um die Einreise zu erleichtern

Bis Montagvormittag haben sich etwa 400 Kriegsflüchtlinge beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin gemeldet. Mit 300 von ihnen seien bislang Beratungsgespräche geführt worden, etwa 40 hätten einen Asylantrag gestellt, sagte Behördensprecherin Monika Hebbinghaus am Montag.

Im Nachbarland Brandenburg wurden bisher 16 Flüchtlinge aufgenommen, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, am Montag in Eisenhüttenstadt. Alle hätten ein Asylgesuch gestellt. Darunter seien auch Angehörige anderer Staaten, die in der Ukraine gelebt, gearbeitet oder studiert haben.

Einige Dutzend haben in Berlin und Brandenburg bisher Asyl beantragt

Dabei ist der spätere Status der Flüchtlinge noch offen. Bereits vorige Woche hatte Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) die Bundesregierung aufgerufen, solche aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fragen schnell zu klären. „Bis dahin können auch wir nur abwarten“, sagte Behördensprecherin Hebbinghaus. Nach ihrer Aussage verfügt Berlin aktuell über 1300 freie Unterkunftsplätze für Geflüchtete, in etwa die gleiche Anzahl soll in den nächsten Wochen regulär dazukommen. „Darüber hinaus prüfen wir gerade weitere Möglichkeiten“, sagte sie.

Auch bei der Bundesagentur für Arbeit warten alle auf eine Entscheidung über die Statusfrage. „Es wäre allen gedient, wenn die Menschen hierzulande schnell Fuß fassen und einer Arbeit nachgehen könnten“, sagte Sprecherin Susanne Eikemeier am Montag auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Es ist immer besser, wenn sie sich hier einbringen können.“

Die Behörden glauben, dass aus der Ukraine besser ausgebildete Menschen kommen, als in der großen Flüchtlingskrise Mitte des vergangenen Jahrzehnts. Dennoch, so Eikemeier, müsste man auch die Menschen aus der Ukraine „in 99,9 Prozent der Fälle“ erst einmal qualifizieren, damit sie eine Chance auf dem hiesigen Arbeitsmarkt hätten.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gebe es grundsätzlich großen Bedarf an Personen etwa in der Pflege oder in IT-Berufen. Bevor eine Person aus der Ukraine in diesen Berufen hier arbeiten könne, müsste aber gegebenenfalls erst eine Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses erfolgen, heißt es.

Außerdem dürfe man zwei Dinge nicht miteinander vermengen, so Eikemeier. „Wir reden hier von ungesteuerter Zuwanderung aus humanitären Gründen, nicht um gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften. Es geht also hier gar nicht darum, wer wo gebraucht werden könnte, sondern es geht um humanitäre Hilfe.“

Arbeitsagentur: Ungesteuerte Zuwanderung aus humanitären Gründen und keine gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften

Während in Berlin konkrete Hilfe organisiert und über ihre späteren Möglichkeiten gesprochen wird, debattiert die EU über den künftigen Status der Ukrainer. So wolle die EU-Kommission erstmals vorschlagen, Regeln für den Fall eines sogenannten „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Sie werde dies beim nächsten regulären Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag vorschlagen, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson nach einem Krisentreffen in Brüssel.

Konkret könnte Vertriebenen, die wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine in die EU kommen, unverzüglich vorübergehender Schutz mit Mindeststandards gewährt werden. Dazu gehören etwa eine Arbeitserlaubnis für die Vertriebenen sowie Zugang zu Sozialhilfe, medizinischer Versorgung, Bildung für Minderjährige und unter bestimmten Bedingungen auch die Möglichkeit zur Familienzusammenführung.

Die entsprechende Richtlinie ist eine Folge der Kriege in den 1990er-Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Sie wurde bislang noch nie – auch nicht während der großen Fluchtbewegungen 2015 und 2016 – genutzt.