Berlin - Eine Naht am T-Shirt ist aufgerissen, ein Reißverschluss an der Jeans ist kaputtgegangen oder der Henkel der Handtasche ist abgerissen. Gleich entsorgen und neu kaufen? Nachhaltiger ist es, die Kleidung zu reparieren – oder reparieren zu lassen. Der Berliner Online-Modehändler Zalando bietet ab Montag einen Reparatur- und Reinigungsservice für Kleidung und Schuhe an.

Das Thema Nachhaltigkeit findet mehr und mehr Platz in der Modebranche. So haben etwa immer mehr Geschäfte bewusst Secondhand-Teile im Sortiment. In Berlin hat beispielsweise Galeria Karstadt Kaufhof in seiner Filiale am Hermannplatz im dritten Stock einen eigenen „Re-Use-Store“ mit Secondhand-Mode installiert. Auch Online-Modeplattformen setzen darauf. About You vertreibt Secondhand-Teile, Zalando auch. Das Berliner Unternehmen geht jetzt noch einen weiteren Schritt.

„Bei Zalando haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2023 die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft anzuwenden und die Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Kleidungsstücken zu verlängern“, schreibt das Unternehmen. Um das zu erreichen, sind aber vor allem die Kunden selbst gefragt. Sie sollen ihre getragene Kleidung zur Reparatur bringen, um sie länger nutzen zu können.

Kleidungsstücke werden von Zalando abgeholt

In einem Pilotprojekt, dass am Montag in Berlin und einige Wochen später auch in Düsseldorf startet, vermittelt das Unternehmen Kunden an regionale Reparatur- und Reinigungsdienste. Über eine gemeinsame Website von Zalando und dem britischen Start-up „Save Your Wardrobe“ kann eine Reparatur oder Reinigung gebucht werden. Dabei ist es egal, ob die Kleidung mal bei Zalando gekauft worden ist oder woanders. Zum Start können Kunden zwischen drei Anbietern in Berlin auswählen: Die Citex Änderungsschneiderei und Vollreinigung mit Filialen in Moabit und Mitte, Solefresh, einer Reinigungsfirma für Schuhe in Mitte, und der Schneiderei Haj in Halensee.

Selbst hinbringen müssen Nutzer ihre Kleidungsstücke dorthin nicht. Wenn sie den Dienst anfordern, werden diese von Zalando abgeholt und zu den regionalen Schneidereien und Wäschereien gebracht. Dafür müssen sie die Arbeiten selbst bezahlen. „Die Preise für Reinigung oder Reparatur werden von den Betrieben individuell auf Grundlage der Verschmutzung- oder der Beschädigung erstellt und dann direkt an die Kunden und Kundinnen weitergegeben“, erklärt ein Sprecher von Zalando. Größere Beschädigungen würden entsprechend mit höherem Aufwand einhergehen, was sich wiederum im Preis widerspiegele. Für eine Standard-Schuhreinigung berechnet Solefresh beispielsweise 30 bis 35 Euro und veranschlagt sieben bis zehn Tage dafür.

Nudie repariert Hosen kostenlos

Welcher Betrieb beauftragt werden soll, können Kunden selbst entscheiden. Bei großer Nachfrage werde die Anzahl der Pflege- und Reparaturdienste erhöht. Die Qualität der Arbeiten zu überprüfen ist Aufgabe des beteiligten Start-ups. „Wir führen eine umfassende Überprüfung aller Anbieter durch“, sagt Hasna Kourda, Gründerin von „Save Your Wardrobe“. „Hohe Qualitätsstandards sind uns wichtig und wir arbeiten ausschließlich mit umweltbewussten Partnerinnen und Partnern zusammen, die nach ethischen Prinzipien handeln.“

Aber wie auch beim Thema Secondhand ist Zalando nicht das einzige Modeunternehmen, das Verbraucher bei der Reparatur von Kleidung unterstützt. Die Jeansmarke Nudie beispielsweise repariert Hosen der eigenen Marke kostenlos, in Berlin in der Memhardstraße 7 in Mitte. Der Modekonzern H&M stellt auf seiner Website eine Reihe Erklärungsartikel und -videos zur Selbstreparatur und -pflege zur Verfügung – von Knopf annähen bis Hosenbund erweitern. Wer seine Kleidung selbst reparieren möchte und dafür zu Hause nicht die richtigen Materialen besitzt und zusätzliche Hilfe benötigt, kann auch in eines der insgesamt 20 sogenannten Repair-Cafés in Berlin gehen. Diese bieten die Materialien, das nötige Werkzeug und helfen bei Fragen weiter.