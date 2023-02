Zehlendorf: Das kaputte Rathaus zeigt, was in Berlin politisch schiefläuft

Wer ins Rathaus Zehlendorf will, bekommt schon an der Tür einen eigentümlichen Vorschlag: „Stoßen“ steht auf dem Metallschild, das an der Eingangstür befestigt ist, gut sichtbar in Augenhöhe. Ganz klar: Dieser Bau ist nicht aus unserer Zeit. Im Foyer mag man noch staunen über die neoklassizistischen Kugellampen und die weitläufige Treppe ins erste Stockwerk, doch im Büro von Stephan Göldner folgt schnell die Ernüchterung.