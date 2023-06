Was hat sich zehn Jahre nach den Snowden-Enthüllungen geändert und wie sieht der Journalismus der Zukunft aus? Das sind nur zwei Themen auf der Republica an Tag zwei.

Es ist 10.20 Uhr, gleich beginnt eine der ersten Panel-Diskussionen des Tages. Es spricht: Stefan Paulus, ein junger Start-upper. Er setzt sich mit dem Thema Klimawandel auseinander, vor allem interessiert ihn, wie deutsche Zeitungen darüber berichten. Doch bevor man sich mit solchen Themen beschäftigen kann, ein kurzer Halt an der Theke für einen Espresso. „4,50 Euro bitte“, sagt der Kassierer. What? Langsam wird klar, warum hier auf der Republica überall „Cash“ steht, an der Wand, auf Zetteln, auf Bildschirmen.

Trotz dieser Wucherpreise ist auf dem Gelände der Arena Berlin in Treptow in diesen Tagen viel los. Die Republica ist die größte digitale Konferenz Europas. Jedes Jahr widmet sie sich Themen der Netzkultur, Netzpolitik und der sozialen Medien. Immer wieder geht es um Themen, die eigentlich alle etwas angehen: Vom Klimawandel, über Künstliche Intelligenz, bis zur Entwicklung der Kommunikation zwischen Menschen.

Mehr Klimawandel in den Zeitungen nach dem Krieg in der Ukraine

Das Publikum sitzt vor einer kleinen Bühne und hört durch erleuchtete Kopfhörer zu. Es kommt fast wie eine Silent Disco vor. Stefan Paulus ist Gründer von Azernis, eine Software die Daten von News-Plattformen analysiert. In den letzten zwölf Monaten hat er nachgeforscht, wie und wann Zeitungen Artikel über den Klimawandel erstellt haben. Dabei stellte er fest, dass die meisten Zeitungen ein paar Monate nach dem Krieg in der Ukraine die Berichterstattung zum Thema Klima gesteigert haben. „Von 3,27 Prozent vor dem Krieg ist es zu 4,29 Prozent gekommen“, sagt Paulus, „das ist viel.“

Er habe nur die Quantität der Artikel analysiert und nicht deren Inhalt. Auch wenn das technisch möglich sei. „Ein Report wird dazu in den nächsten Wochen auf unserer Webseite zur Verfügung stehen“, erwidert Paulus zu eine Frage eines Zuschauers. Doch bevor er weiter ins Detail gehen kann, steht schon der nächste Termin an, diesmal auf der Hauptbühne des Geländes.

Constanze Kurz zu Snowden-Files: „Wenige faktische Folgen“

Die deutsche Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Constanze Kurz, zieht Bilanz zehn Jahre nach den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden. Es geht um Massenüberwachung, Spionage und die furchterregende Überwachungssoftware, die jeden Menschen inklusive der Kanzlerin damals zu einem gläsernen Menschen machte. Sie kritisiert die deutsche Politik, die in den zurückliegenden Jahren viel zu wenig unternommen habe, um die geheime Überwachung einzuschränken. Ihr Fazit ist ernüchternd: „Es gab leider wenige faktische Folgen zu den Snowden-Files.“

Der Staat investiert nach wie vor in diese Projekte. Das Budget des Bundesnachrichtedienstes sei sogar auf mehr als eine Milliarde Euro angewachsen. Was sonst hat sich durch Snowden verändert? „Viel mehr Leute denken heute mehr darüber nach als früher“, sagt Constanze Kurz der Berliner Zeitung. „Gesetzlich ist zwar nicht viel geschehen. Zumindest wurde in Deutschland die Massenüberwachung durch Geheimdienste legalisiert, das muss man so sagen.“

Am Rand der Veranstaltung verschnaufen die Gäste kurz, sitzen mit ihrem Laptop auf den Beinen und tippen irgendetwas. Vielleicht eine E-Mail, oder doch einen Artikel? Journalisten sind zumindest da, vom ZDF bis zum WDR. Frank Govaere steht nahe am Eingang und qualmt eine Zigarette. Er muss in einer Stunde auf die Bühne, um über die Zukunft der Filmbranche zu reden. Genauer gesagt: Über Filmproduktion und wie auch diese Branche langsam in die virtuelle Welt vordringt.

„Mit der steigenden Digitalisierung produzieren wir immer besser und effektiver“, sagt Govaere. „Filme mussten früher ihr Geld schnell an der Kinokasse verdienen und das war dann ein Top oder ein Flop. Mittlerweile sieht man auch, dass Nischen-Produktionen über die Jahre auch ihr Geld einspielen können, ein gutes Beispiel ist die TV-Serie ‚Breaking Bad‘.“ Danach muss er schnell weg, um nicht zu spät auf die Bühne zu gelangen.

Digitaler Lokaljournalismus: Wie erreicht man junge Leser?

Zuletzt liegt der Fokus wieder auf Journalismus, und zwar den wichtigen Lokaljournalismus, der sich in den letzten Jahren komplett verändert hat. Vom Gedruckten zum Digitalen, eine Herausforderung, die schwieriger ist als gedacht. Zum einen, weil junge Menschen mittlerweile wenig Zeitung lesen. Anne Lena Mösken und Franziska Pester von der Freien Presse Chemnitz erklären in einem Meet up, wie sie es geschafft haben, Lokale Aspekte mit Erfolg in einem neuen digitalen Konzept zu bringen. Mösken hat auch lange bei der Berliner Zeitung gearbeitet.

Auf der Bühne wollen sie diese Frage beantworten: Wie muss Lokaljournalismus aussehen, damit er eine Zukunft hat und wie kriegt man junge Menschen dazu, guten Journalismus zu unterstützten? Mösken und Pester befassen sich auch mit Modellen in verschiedenen europäischen Ländern. Seit Monaten veranstalten sie Workshops in Lokalredaktionen, um die Reporter mit neuen Arbeitsweisen vertraut zu machen. Das Wichtigste, sagen sie, sei, alle Sichtpunkte einer Geschichte einzubeziehen und sich immer zu fragen: Was möchte der Leser oder die Leserin wissen?