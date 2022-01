Berlin - Wenn Jutta Neumann vom Abend des 13. Januar 2012 erzählt, dann ist es, als wäre es gestern gewesen. Ihre Erinnerungen sind sehr genau, so tief hat sich das tragische Unglück eingebrannt. Schon oft hat die 77-Jährige ihre Geschichte erzählt, die Geschichte einer Kreuzfahrt, die sie und ihr Mann Joachim vor zehn Jahren unternehmen wollten, und die schon kurz nach dem Start auf tragische Weise endete.

Das Rentnerehepaar aus Kladow hatte sich sehr auf die Fahrt mit der „Costa Concordia“ gefreut. Es war Jutta Neumann, die die Reise aussuchte, wie immer. „Du wirst das schon machen, wir reisen doch schon 44 Jahre zusammen“, habe ihr Achim zu ihr gesagt, als sie die Kreuzfahrt buchen wollte. Sie sollte auch nach Marseille führen, das damals gerade zur Kulturhauptstadt herausgeputzt wurde. Das interessierte die erlebnishungrige, lebensfrohe Berlinerin besonders.

„Und plötzlich, gegen dreiviertel zehn, da krachte es laut“

Um halb sieben kam ihr Bus an diesem Abend am italienischen Hafen von Civitavecchia an, eine halbe Stunde später lief die „Costa Concordia“ aus. Unter dem Kommando von Francesco Schettino sollte sie durch das westliche Mittelmeer kreuzen, neben Marseille auch Barcelona und Palermo ansteuern. Die Neumanns brachten schnell ihre Koffer in die Kabine und gingen dann zum Abendessen. Danach schauten sie sich die Zaubershow an Bord an, bei der ein Magier Schwerter durch einen Holzsarg schob. „Und plötzlich, gegen dreiviertel zehn, da krachte es laut“, erinnert sich Jutta Neumann. Es wurde dunkel, der Bühnenvorhang hing schief. Ihr Mann habe noch gedacht, das gehöre zur Show, aber sie zerrte ihn aus dem Theater: „Komm Achim, die Show ist vorbei, wir müssen in die Rettungsboote kommen.“ Überall liefen Passagiere in Panik umher und schrien, viele fanden sich nicht zurecht.

Während andere Reisende, die bereits in Schwimmwesten an Deck standen, vom Schiffspersonal aufgefordert wurden, in ihre Kabinen zurückzugehen und Ruhe zu bewahren, ließ sich Jutta Neumann nicht beirren: Das Schiff hatte Schlagseite, sie müssten ein Rettungsboot finden. Wo die Boote waren und auch die Treppen dorthin, das hatte sich die Berlinerin glücklicherweise gut eingeprägt, obwohl sie vorab keine Sicherheitsunterweisung bekommen hatten. „Wir erwischten dann einen Platz in einem der völlig überladenen Rettungsboote“, erzählt sie.

Ausgebildetes Personal war nicht an Bord: „Wir mussten das Boot allein runterlassen, ein paar Männer hatten die völlig verklebten Seile gelöst, dabei riss ein Seil und wir klatschten ins Wasser. Um uns herum schrien die Leute wie am Spieß.“ Die Neumanns fassten sich an den Händen. In diesem Moment dachten sie: Das war’s jetzt. „Wir wollten doch noch unsere Enkelkinder aufwachsen sehen“, hat Jutta zu ihrem Achim gesagt.

dpa Schlagseite: Am 13. Januar 2012 rammte die „Costa Concordia“ einen Felsen vor der italienischen Insel Giglio. 32 Menschen starben – unter ihnen zwölf Deutsche.

Doch sie hatten Glück, ihr Rettungsboot konnte zur kleinen Insel Giglio gesteuert werden. Von der nur wenige hundert Meter entfernten Küstenlinie konnten die Neumanns sehen, was mit ihrem riesigen Schiff geschehen war. Die „Costa Concordia“ hatte nach einem waghalsigen Manöver von Kapitän Schettino, der sein Schiff so nah wie möglich an Giglio heranbringen wollte, um den Hafen zu „grüßen“ und den Gästen ein hübsches Fotomotiv zu bieten, unter Wasser einen Felsen gerammt. Ein Felsstück schlitzte den Rumpf des Schiffes auf einer Länge von 70 Metern auf. Wasser strömte ein, die „Costa“ war schnell manövrierunfähig.

„Das Schiff neigte sich immer mehr zur Seite, man hat die vielen Menschen gesehen, die noch an Bord waren, die eingesetzten Hubschrauber, die auch Rollstuhlfahrer zu retten versuchten. Es war furchtbar“, sagt Neumann. Sie und ihr Mann verbrachten, bevor sie eine Fähre aufs Festland erwischten, ein paar Stunden in der Kirche von Giglio und erlebten dort die vielfach gerühmte Hilfsbereitschaft der Inselbewohner: „Sie haben Müttern mit Babys Milchflaschen gebracht und alle Gestrandeten versorgt.“ An der Mole habe derweil auch Crewpersonal gestanden – während noch etliche Passagiere an Bord waren. Den Kapitän und die hohen Offiziere haben die Neumanns während der Bergung gar nicht mehr gesehen: „Die haben sich beim Abendessen noch feiern lassen und nachher sind sie einfach abgehauen und haben uns im Stich gelassen.“

Von den 4229 Menschen an Bord überlebten 32 das Unglück nicht. Unter den Opfern waren viele Senioren, einige Crewmitglieder und auch ein sechsjähriges Mädchen. Einige Tote wurden von Tauchern erst Tage nach dem Unglück gefunden, das letzte Opfer sogar erst beim Abwracken des Schiffs 2014 in Genua. Ohne den günstigen Wind, ermittelten Rostocker Wissenschaftler später, wäre das Schiff nicht in Richtung Insel, sondern weiter aufs Meer getrieben und untergegangen – dann hätte es deutlich mehr Opfer gegeben.

Bei der Aufarbeitung des Unglücks rückte schnell die Schuldfrage um Kapitän Schettino in den Fokus. Der damals 51-Jährige wurde vor allem dafür kritisiert, das Schiff noch während der Evakuierung verlassen zu haben. Letztlich war der als Frauenheld und Aufschneider bekannte Schettino der einzige, der ins Gefängnis musste. Wegen fahrlässigen Herbeiführens der Havarie, fahrlässiger Tötung und Körperverletzung wurde er 2015 zu 16 Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht und das höchste italienische Gericht bestätigten später das Urteil. Seit viereinhalb Jahren sitzt Schettino nun im Gefängnis in Rom. Er hat noch Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingelegt. In diesem Jahr soll der Fall dort bearbeitet werden.

dpa/Maurizio Degl'innocenti Francesco Schettino: 2018 reichte der inhaftierte Ex-Kapitän Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Verurteilung ein.

„Für uns ist entscheidend, dass dieser Mann hoffentlich nie wieder ein Schiff steuern darf“, sagt Joachim Neumann. Der 76-Jährige hat länger gebraucht als seine Frau, um die Erlebnisse zu verarbeiten. „Das bleibt immer im Hinterkopf, die Bilder kriegt man nicht raus.“ Trotzdem, beteuert Jutta Neumann, gehe es ihnen gut. Sie hatten psychologischen Beistand, haben viel über das Erlebte gesprochen. In Kladow, wo die Neumanns lange einen Schreibwarenladen hatten, brachten die Leute Blumen und Kuchen, als sie wieder zurückkamen. „Was macht ihr nur für Sachen“, haben sie gesagt.

An jedem Jahrestag des Unglücks feiern die Neumanns mit ihren zwei Kindern und vier Enkeln, dass sie noch leben. „Es ist wie ein zweiter Geburtstag“, sagt Jutta Neumann. Ein Kreuzfahrtschiff haben die beiden nie wieder betreten. Nachts in der Kabine oder wenn es komische Geräusche gibt, da würden sie Panik bekommen, sind sie sich sicher. Hin und wieder fahren sie mit der Fähre von Kladow nach Wannsee. „Aber auch dort haben wir als erstes nach Rettungswesten geschaut.“