Zerstörte G-Klasse: „Der Grund, warum Du keine schönen Dinge in Berlin haben kannst“

In der Facebook-Gruppe „berlin EXPATS“ diskutieren Zugezogene die Kuriositäten der Großstadt. Ob nun der Wahnsinn in der Ausländerbehörde, die merkwürdigen kulinarischen Eigenheiten der Berliner Bewohner oder kuriose Sauberkeitsgewohnheiten in der Hauptstadt: Alles wird unter den meist englischsprachigen Nutzern offen diskutiert.

Wer die Gruppe als langjähriger Berliner verfolgt, gewinnt einen anderen, neuen, frischen Blick auf die Stadt und wundert sich oftmals selbst über die Eigenheiten Berlins.

Ein Beitrag von Donnerstagabend hat für besonders kontroverse Diskussionen gesorgt. Der Nutzer Michael S., der einen Berliner Expat-Blog betreibt, hat das Bild einer verwüsteten Mercedes-Benz-G-Klasse gepostet, eines Luxusautos also, das allen Anschein nach in einer Berliner Straße gesichtet und abfotografiert wurde.

Auf dem Foto fehlen der G-Klasse die Scheinwerfer, das Modell wurde anscheinend von Randalierern zerstört.

Viele Kommentare, die den Angriff gutheißen

Angriffe auf Luxusautos werden in Berlin vor allem von linksautonomen Gruppen organisiert, als anti-kapitalistisch motivierte Straftat, die sich explizit gegen Vermögende richtet, die mit ihren höheren Einkommen als ungern gesehene Mitbewerber (etwa auf dem Wohnungsmarkt) von Personen aus mittleren und unteren Einkommensschichten wahrgenommen werden.

Der Nutzer, der das Foto veröffentlichte, kommentierte die Abbildung mit dem Satz: „Das ist der Grund, warum Du keine schönen Dinge in Berlin haben kannst...“

Doch die Reaktionen auf den Post fielen nicht nur zustimmend aus. Viele Nutzer reagierten mit Häme. „Niemand braucht diese Art von Autos im Stadtzentrum“, schrieb eine Nutzerin. „Ist das überhaupt ein schönes Ding?“, kommentierte ein anderer Nutzer. Eine andere Person verfasste die Zeilen: „Wow, das ist ja wie Johannesburg in den 1990ern. So etwas gab es früher nicht in Berlin.“ Eine andere Nutzerin wiederum machte ihrer Bestürzung Luft, dass so viele Kommentatoren den vermeintlichen Angriff auf das Luxusauto gutheißen würden.

Anschläge auf Autos haben im Jahr 2021 zugenommen.

