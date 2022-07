Berlin - Nicht für alle Kinder und Jugendlichen wird der Zeugnistag an diesem Mittwoch ein Tag der Freude und des Jubels. Deshalb werden von der Bildungsverwaltung fünf Sorgentelefone geschaltet. Für jede Schulform gibt es in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr einen eigenen Ansprechpartner. Wir sprechen mit Thomas Nix, der den Berliner Schülern, Eltern und Großeltern schon in den vergangenen Jahren zur Seite stand.