Zschopau oder Schkopau? Neues Quiz: Können Sie DDR?

Zum Tag der Deutschen Einheit startete dieses Jahr das Online-DDR-Quiz über die Geschichte der DDR und der deutschen Teilung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Es haben vielleicht noch nicht so viele mitgemacht, aber die Teilnehmer beantworteten fast alle Fragen richtig. Welche das sind und wo es mit den Antworten doch etwas hapert, berichtet Quiz-Autor Ulrich Mählert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Herr Mählert, 33 Jahre nach ihrem Ende ist die DDR in der deutschen Gesellschaft weiterhin präsent. Das lässt sich auch daran erkennen, dass die Quote der richtig bearbeiteten Fragen beim DDR-Quiz bei über 85 Prozent liegt. Wo in der DDR-Geschichte kennen sich die Leute gut aus?



Zum Beispiel bei der Frage „Was war der Auslöser für die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989?“. Hier wissen 98 Prozent aller Nutzer, dass es der unbedachte Satz eines SED-Funktionärs auf einer Pressekonferenz war.

Riesige Leuchtreklame an der Elbebrücke der A9 bei Vockerode

Welche Frage ist die schwierigste?



Offensichtlich die Frage nach „Plaste und Elaste aus …“. Die haben nur 51 Prozent richtig beantwortet: Schkopau in Sachsen-Anhalt ist richtig als Stadt, nicht „Zschopau“ oder „Wustrau“, die auch zur Wahl standen. Der Werbeslogan für die beiden Kunststoffprodukte hing als riesige Leuchtreklame an der Elbebrücke der A9 bei Vockerode. Als Teil der Transitstrecke war er daher auch vielen westdeutschen Autofahrern bekannt.

Bei welcher Frage sind Sie überrascht, dass sie oft richtig beantwortet wird?



Der Satz „Überholen ohne einzuholen“ von Walter Ulbricht ist schwer zu verstehen, aber trotzdem sehr präsent. 70 Prozent der Quiz-Teilnehmer lagen da richtig. Der Satz stammt von Ende der 50er-Jahre. Damals war Walter Ulbricht der starke Mann in der DDR. Die Formulierung bezog sich auf den Wettbewerb der DDR mit der wirtschaftsstarken westdeutschen Bundesrepublik. In unserer Videoreihe „Was war der Kommunismus“ auf YouTube erklärt Jörg Baberowski, Professor für Geschichte Osteuropas an der Berliner Humboldt-Universität, den Satz als ein Zukunftsversprechen: Die DDR müsse den Kapitalismus gar nicht „in voller Form erreichen, um ihn dann zu überholen“. Stattdessen strebe die DDR „eine ganz neue industrielle und gesellschaftliche Formation an, mit der sie den Westen gleich überholt“, ohne ihn Einholen zu müssen. Was im SED-Parteilehrjahr noch logisch geklungen haben mag: Die meisten DDR-Bürger hatten für den Slogan nur Spott übrig.

Gerd Engelsmann Zur Person Ulrich Mählert wurde 1994 an der Universität Mannheim mit einer Studie zur Gründung der Freien Deutschen Jugend und deren Transformation zur SED-Massenorganisation promoviert.



Seit 1999 ist er bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur tätig, verantwortet die Jahresausstellungen und Angebote zur Kommunismusforschung.

Ich bin überrascht, dass die Bundesstiftung Aufarbeitung YouTube nutzt.



Wir sind mit unseren Angeboten da, wo die Leute sind. Das Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte der kommunistischen Diktaturen und die Entwicklung einer gesamtdeutschen Erinnerungskultur. 1998 gegründet, beraten und fördern wir Projekte, Gedenkstätten, Archive ebenso wie Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen, insbesondere Schulen, aber auch die Verbände der Opfer der DDR-Diktatur. Wir verwahren erlebte Geschichte nicht nur in unserem Archiv, sondern präsentieren sie auch in Podcasts etwa in „Gegen alle Mauern“, wo unangepasste DDR-Jugendliche zu Wort kommen. Auf dem Instagram-Kanal „ddr_verstehen“ finden sich über 400 Beiträge wie „Welche Bedeutung hatte die Jugendweihe“. Unser Portal zeitzeugenbuero.de vermittelt den Kontakt zu mehr als 370 Zeitzeugen.

Ist die Bundesstiftung auch im Ausland präsent?



Gerade konnte ich die in Deutschland unglaublich erfolgreiche Ausstellung „Leseland DDR“ an zwei Orten in Bulgarien eröffnen. Wir haben selten so viel Resonanz zu einer Ausstellung erhalten. Ihre englischen, französischen und spanischen Übersetzungen sind weltweit nachgefragt. Auch dokumentieren wir Erinnerungsorte wie Mahnmale und Museen im In- und Ausland und es gibt internationale Austauschprogramme.

Wie finanziert sich diese Arbeit?



Die Bundesstiftung verfügte 2022 über einen Etat von rund 10 Millionen Euro. Davon stammten etwa 1,4 Millionen aus Zinserträgen. Wir haben ein Kapital von 77 Millionen Euro, das aus ehemaligem SED-Vermögen stammt. Rund 8,5 Millionen Euro stellte die Kulturstaatsministerin des Bundes zur Verfügung.