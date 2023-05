Zu Besuch beim König: Ist Charles III ein Londoner Touristen-Magnet?

Das Londoner Verkehrsamt glaubt noch an die königliche Anziehungskraft für internationale Touristen - und wirbt am Krönungstag mit einer neuen Kampagne. Ein Ortstermin mit High Tea und Scones.

Es ist wie das Mantra von Gegnern des britischen Königshauses: Die Royals tun zu wenig und kosten zu viel. Dass der neue König Charles III und die ganze Familie zwar teuer sind, war längst vor seinem üppigen Krönungstag am Samstag klar. Doch das Gegenargument von Befürwortern der Windsors lautet immer: Die Royals lohnen sich trotzdem. Immer wieder heißt es, ihr königlicher Glanz gebe dem Tourismus so einen großen Aufschwung, dass ihre hohen Unterhaltskosten zulasten ihrer Untertanen mehr als aufgewogen werden.

Für die britische Tourismusbranche könnte die Krönung kein besserer Anlass sein, um diesen angeblich liebgewonnenen Pomp und Pracht für die eigenen Zwecke zu nutzen – und um eine neue Tourismuskampagne in London vorzustellen. Nun liegen zwischen London und Berlin 930 Kilometer, was den Londoner Verkehrsamt „Visit London“ nicht daran hindert bei einem „Coronation Brunch“ zum Krönungstag im Kaisersaal des Restaurants Frederick’s am Potsdamer Platz die Kampagne zu präsentieren.

London und Berlin haben viel gemeinsam, sagt Rose Wangen-Jones von Visit London bei ihrem Grußwort – es sind zwei lebendige, vielfältige Hauptstädte. Und am Krönungstag hat das Berliner Wetter es auch geschafft, very British zu erscheinen – draußen ist der Himmel grau, der Nieselregen genauso kalt und schneidend wie in London. Doch auch innerhalb des Kaisersaals erlangt man das Gefühl, mitten in der britischen Hauptstadt zu sein. In jeder Ecke hängen Wimpel mit dem Union-Jack, auf jedem Tisch stehen High Tea-Platten mit Gurkensandwiches und Scones. In zwei Ecken sind große Fernsehapparate aufgestellt, damit die Gäste bei einem Glas Pimm's die historischen Ereignisse in London live verfolgen können.

„Let’s Do London“: Mehr Deutsche und Franzosen sollen nach London angelockt werden

Wangen-Jones steht vor einem Plakat, auf das der Slogan „Let’s Do London“ steht. Abgebildet werden die London Bridge, der Londoner Zoo und ein Streetfood-Markt. Es soll zeigen, dass London unter anderem mit seinen Musikfestivals und Straßenfesten für jeden etwas zu bieten hat. Passend zum Tag werden die prächtigen Paläste und königlichen Parks besonders hervorgehoben. Hauptsache: Mehr Berliner sollen durch diese Kampagne inspiriert werden - gerade nach der Corona-Pandemie will man wieder Besucherrekorde einfahren. „London ist wirklich nur ein Schatten seiner selbst, wenn es leer ist“, sagt Rose Wangen-Jones. „Internationale Besucher sind ein wesentlicher Teil der Stadt – und wir haben uns sehr gefreut, dass sie jetzt wieder von Touristen belebt wird.“

Die neue Kampagne soll vor allem Deutschland und auch Frankreich ins Visier nehmen. Das waren auch die ersten Länder, die Charles als König besuchen sollte – durch die damals andauernden Proteste in Paris wurde der Staatsbesuch in Frankreich abgesagt. Somit wurde in Berlin der erster Staatsbesuch des britischen Königs und seiner Frau Königin Camilla zelebriert. Damals hieß es zusätzlich, dass der neue König von der Londoner Regierung im Rahmen einer Charmeoffensive nach dem Brexit in die deutsche Hauptstadt geschickt worden.

Ist es Zufall, dass diese Länder auch von britischen Touristenverantwortlichen anvisiert werden? Die neue Kampagne sei nicht explizit mit dem Brexit verbunden, aber Rose Wangen-Jones will trotzdem betonen: London ist von Natur aus vielfältig und sei bereit, Menschen aus aller Welt wieder willkommen zu heißen. „Es gibt immer noch eine Million Europäer, die in London leben“, erinnert sie.

Die Managerin ist offenbar auch nicht der Meinung, Großbritannien habe mit dem Tod der Queen an königlichen Glanz und Glamour verloren. Einige Briten beklagen, Charles könne nie mit seiner verstorbenen Mutter verglichen werden, er werde immer in ihrem Schatten stehen – und somit tut das ganz Großbritannien auch. Seine Krönung sei aber so ein Ereignis, was nur einmal in einer Generation stattfindet, so Wangen-Jones; „Dies ist die perfekte Kulisse, um diese wunderschöne Stadt bestmöglich in Szene zu setzen“, sagt sie; in ihren Augen haben die Royals immer noch eine große Anziehungskraft.

Nach ihrem Grußwort zieht der Glanz der Zeremonie die Gäste im Kaisersaal in seinen Bann: Sie staunen über die üppigen Gewänder von Charles und Camilla, als sie aus ihrer Kutsche steigen und die Westminster Abbey betreten, auch über die aufwendige Frisur der Prinzessin Kate und den Anblick der königlichen Kinder. Als die mehr als 500 Jahre alte Edwardskrone nach fast einer Stunde Hymnen und mittelalterlicher Rituale auf Charles‘ königlichen Kopf gesetzt wird, greifen einige Gäste zu ihren Gläsern, um auf den frisch gekrönten König anzustoßen.

Aber die Aufregung kann nicht ewig andauern. Im Ersten erklärt der Kommentator Florian Breitmeier, die Zeremonie werde nun mit der Krönung von Camilla fortgesetzt. „Oh Gott, kommt das jetzt alles noch mal wieder?“, ruft ein Gast aus. In der Tat fällt Camillas Teil der Zeremonie viel kürzer aus als der ihres Mannes. Im Raum wird viel geplaudert; nur wenige Gäste sind ganz auf die altehrwürdigen Traditionen die von London auf dem Bildschirm in Berlin übertragen werden konzentriert.

Über Harry, Truss und das britische Wetter kann man noch lachen

Aber selbst dann schaffen es die Briten, für lebendige Gespräche zu sorgen. Es gibt Fragen über Prinz Harry und warum seine Frau Meghan nicht auch zur Krönung angereist ist. Es wird über die ehemalige Premierministerin Liz Truss gelacht, die trotz ihrer peinlich kurzen und wirtschaftlich katastrophalen Amtszeit immer noch einen Platz in der ersten Reihe bei der Krönung hat. Und als die goldene Krönungskutsche das mit Juwelen geschmückte Königspaar von der Westminster Abbey abholt, gibt es weitere Witze über das Wetter.

Charles und Camillas Untertanen säumen die regennassen Straßen Londons in Plastikponchos gehüllt und unter Union-Jack-Regenschirmen. Darunter auch internationale Touristen, die extra für diesen Tag nach London gekommen sind. Gemeinsam schwenken sie durchnässte Fahnen, rauchen E-Zigaretten und trinken Bier aus Plastikbechern. Ein genaueres Abbild der britischen Hauptstadt hätte man kaum besser darstellen können.