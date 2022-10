Unbehagen macht sich am U-Bahnhof Osloer Straße breit. Ein Mann mit einem etwa vier Zentimeter langen Zehennagel fragt nach Feuer. Nur wenige Meter weiter weist hinter einem arabischen Supermarkt ein Schild auf eine Autovermietung hin. Hier soll auch das Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung e. V. (IZDB) sein – eine bekannte Berliner Moschee. Sie sieht geschlossen aus.

Dabei ist heute doch Tag der offenen Moschee. Seit 1997 findet dieser Tag immer am Tag der Deutschen Einheit statt. In Berlin gibt es mehr als 100 Moscheen und Gebetsräume, von denen die meisten offen stehen an diesem Montag. In ganz Deutschland nehmen mehr als 1000 Moscheen teil. In diesem Jahr soll das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen: Das Motto lautet „Knappe Ressourcen – große Verantwortung“. Vermeidung von Verschwendung sei auch ein wichtiges islamisches Gebot.

Couscous und Käsebörek

Ganz anders als im Wedding wird man in Neukölln begrüßt: Die Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln hat sich herausgeputzt. Luftballons hängen an der Fassade, ein Willkommensbanner begrüßt die Gäste. Der Duft von Köfte weht in die Nasen. Mehrere Frauen mit Kopftuch verkaufen Couscous und Käsebörek. Die Sehitlik-Moschee bringt tatsächlich einen Hauch von Istanbul nach Berlin, sie wurde nach traditionell-osmanischem Vorbild erbaut.

Turgay Göker verkauft ehrenamtlich Zuckerwatte am Tag der offenen Moschee.

„Wir sind wie eine Familie in der Gemeinde“, schwärmt der zuckersüß lächelnde Turgay Göker. Der 29-Jährige verkauft Zuckerwatte für einen Euro und spricht gern jeden an, der zu ihm kommt. Fast wirkt er wie ein Öffentlichkeitsarbeiter der muslimischen Gemeinde. „Zusammenhalt“, ruft er, „darum geht es hier, schreiben Sie das auch auf!“ Fragt man nach Verbesserungsbedarf, schwindet sein Lächeln und er verweist auf den Gemeindevorstand.

„Der Islam hat eine enorme politische Macht“

Doch der Tag wurde ins Leben gerufen, um Kontakt zwischen Muslimen und Nachbarn zu erleichtern. Julien Laumanns ist deshalb gekommen. Er arbeitet viel mit muslimischen Jugendlichen zusammen. Der 41-Jährige ist hier mit Partnerin und seiner Schwiegermutter, um herauszufinden, „wie sich der muslimische Glaube etabliert hat“. Er wolle ein paar Wissenslücken über den Islam schließen. Die 60 Jahre alte Ingrid Meyer ist extra aus Münster angereist. „Der Islam hat eine enorme politische Macht“, sagt sie. Und danach wollte sie noch den Tag der Deutschen Einheit feiern.

Ingrid Meyer aus Münster besucht die Sehitlik Moschee

Der Tag der offenen Moschee wurde vor 25 Jahren bewusst auf den Tag der Deutschen Einheit gelegt. Man wollte dies als Zeichen der Zugehörigkeit und Verbundenheit zu Deutschland gewertet wissen. Ein Sprecher des Zentralrats der Muslime in Deutschland sagt dazu: „Die Absicht war, zu zeigen, dass auch die Muslime zur Einheit Deutschlands gehören.“ Organisiert wird er meist vom Koordinationsrat der Muslime.

Vorwürfe gegen IZDB

Dass Religion nicht völlig unpolitisch ist, hat erst kürzlich eine RBB-Recherche deutlich gemacht. Demnach gibt es Hinweise, dass die IZDB-Moschee in Wedding möglicherweise mit umgerechnet sechs Millionen Euro von Wohltätigkeitsorganisationen mit Sitz in Katar finanziert wurde.

Im IZDB gibt es keine Luftballons und die Cafeteria hat geschlossen. Stattdessen werden ein paar Kekse serviert und Bücher wie „Muslimisches Denken verstehen“ angeboten. Von Katar hört man im dritten Stock des Gebäudes mit der Autovermietung nur wenig. Es ist die Rede von einem Charity-Event Ende Oktober, bei dem das Thema Sport im Vordergrund stehe. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft? „Ja, genau“, sagen drei junge Muslimas lachend.

Mouhei Eddine ist eine von den drei. Die 23 Jahre alte Frau ist Mitglied der Gemeinde. „Eine Moschee ist nicht nur für Gottesdienste da“, sagt sie, „sondern auch, um Fragen zu stellen und sich in der Gemeinschaft auszutauschen – und zwar sowohl für Muslime als auch für Nichtmuslime.“ Auf die Frage, wie denn der Austausch so laufe, hier in Wedding, sagt sie mit fester Stimme: „Mehr geht immer.“