Schönwalde-Glien - Bodo Oehme hat kapituliert – vorübergehend jedenfalls. Er hat die Brandenburg-Flagge vor seinem Amtssitz eingeholt und dafür eine weiße Fahne am Mast hochgezogen. Grund für diesen Schritt des Protests ist jener Packen Papier, den Oehme in der Hand hält. Verordnungen von Bund und Land, die der 58-jährige Bürgermeister von Schönwalde-Glien zusammen mit seinen etwa 40 Mitarbeitern zeitnah umsetzen muss.

Die geschätzt etwa 2500 Blatt Papier sind aber längst nicht alles, was im vergangenen Jahr zu Corona ins Rathaus geflattert kam. „Ich bin bereit, jede erlassene Verordnung sofort auch umzusetzen, aber die Verwaltung muss wenigstens eine reale Möglichkeit dazu bekommen“, sagt der CDU-Mann Oehme an diesem Sonntag. Er ist auf dem Weg ins Büro.

Die Gemeinde wächst und wächst

Schönwalde-Glien befindet sich direkt hinter der westlichen Berliner Stadtgrenze im Havelland. Die Gemeinde hat 10.110 Einwohner, und sie wächst von Jahr zu Jahr. Es sind vor allem Berliner, die aus der Großstadt zuziehen und bauen. Im Ort wird gerade eine neue Kita mit 80 Plätzen errichtet und eine zweite erweitert. Hinzu kommt ein kleines Wohngebiet, in dem 1150 Wohneinheiten geplant sind. Auf Oehmes To-do-Liste steht ein neues Feuerwehrgerätehaus und Straßen.

Genug zu tun hätte die Verwaltung also auch ohne Corona und die dazu entfachte Regulierungswut von Bund und Ländern. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie im März vorigen Jahres sind auf Oehmes Schreibtisch insgesamt 184 Verordnungen, Erlasse und Rundschreiben für immer neue oder erweiterte Corona-Regelungen gelandet. Jede mit bis zu 20 bis 30 Seiten. „Und das sind nicht alle, sondern nur die, die wir aufgelistet haben“, erzählt Oehme. Nicht nur seine Verwaltung ertrinke in dieser Schwemme an Papier.

Ignorieren kann Oehme diese Schreiben nicht. Schließlich würden die Verordnungen mit sofortiger Wirkung in Kraft treten. Seine Mitstreiter müssten deswegen in Windeseile immer neue Konzepte erarbeiten, denn diese „fallen auch nicht so einfach vom Himmel“, sagt Oehme. Und dabei sei noch die Hälfte der Verwaltung im Homeoffice.

Doch die Bürger pochten zu Recht auf ihr Recht, sagt das Gemeindeoberhaupt. „Was in so einer Verordnung steht, kann eingeklagt werden.“ Seine Mitarbeiter hätten so im Jahr der Pandemie Tausende Überstunden geleistet, sie arbeiteten am Rand der Belastbarkeit, und auch er sei oftmals noch tief in der Nacht und an den Wochenenden im Rathaus zu finden.

Viel Zuspruch für das Hissen der weißen Fahne

Vielleicht hätte Oehme sein Schicksal ertragen, hätten Bund und Länder nicht die Einführung von kostenlosen Schnelltests beschlossen, wonach sich jeder Bürger des Landes einmal in der Woche auf das Virus checken lassen kann. Oehme kapitulierte auch im Namen seiner gesamten Verwaltung. Er hisste die weiße Fahne. Wenn auch nur für eine Stunde. Warum, das erklärt Oehme so: Vor zehn Tagen hätten Bund und Länder die Einführung kostenloser Schnelltests verkündet. Am Freitag vermeldete das Land dafür grünes Licht.

Am Wochenende habe sich die Verwaltung erst einmal informieren müssen, was sie am Montag überhaupt umzusetzen habe, sagt Oehme. „So geht das nicht. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance, das, was in der Verordnung steht, auch zu realisieren.“ Es müssten Räumlichkeiten bereitgestellt und Personal für die Tests gefunden werden. Letztlich habe er sich auch informieren müssen, welche Tests denn nun zugelassen seien. Es sei, so erzählt es der Bürgermeister, dann auch das passiert, was er erwartet habe: Am vorigen Montag hätten die Menschen vor dem Rathaus Schlange gestanden, um zu erfahren, wo sie sich testen lassen könnten. Oehme konnte sie nur vertrösten.

Für das Hissen der weißen Fahne habe er viel Zuspruch bekommen, von Kollegen, aber auch von Bürgern, sagt Oehme, der seit acht Jahren hauptamtlicher Bürgermeister von Schönwalde-Glien ist und davor den Posten für zehn Jahre ehrenamtlich innehatte.

Stürmer in der Mannschaft der Bürgermeister

Er weiß, dass auch andere Städte und Gemeinden an den Corona-Regelungen verzweifeln. Schließlich kennt er viele Kollegen. Spielt er doch als Stürmer in der Fußballnationalmannschaft der deutschen Bürgermeister.

Oehme hofft nun, dass seine Kapitulation zu einem Umdenken bei den Gesetz- und Verordnungsgebern führt. „Es wäre einfach schön, wenn sich jemand mal Gedanken macht, wie und ob solche Verordnungen denn so ad hoc umzusetzen sind“, sagt er. Toll wäre es auch, wenn vor dem Erlass einer Verordnung mit denen gesprochen werde, die diese Erlasse auch umsetzen müssten.

Noch kann man sich in Schönwalde-Glien nicht kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Doch immerhin hat Oehme schon zwei Objekte gefunden, in denen die Tests durchgeführt werden könnten. Nun will er auch Ärzte und Apotheker überzeugen, dabei mitzumachen.