Berlin - Feiern, als gäbe es ein Morgen – das will das Kooperationsprojekt Clubtopia erreichen. Und zwar mit dem „Code of Conduct“ für eine nachhaltige Clubkultur. Seit 2019 haben Clubbetreibende an Runden Tischen gemeinsam mit den Initiatoren des BUND Berlin, des Vereins Clubliebe und der Clubcommission klimafreundliche Ziele formuliert. Zur Einhaltung dieser Ziele verpflichten sich die Clubs mit der Unterzeichnung. Ein Fokus ist der Klimaschutz.

Am Mittwoch Abend unterzeichnete Marcel Weber, Betreiber des SchwuZ, feierlich als erster den Code of Conduct. Auch Yaam und der Suicide Circus waren bei der Entwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts mit dabei und gehören neben dem SchwuZ und der Rummels Bucht zu den ersten Clubs, die sich verpflichten. Es sei ein Leitfaden von der Szene für die Szene, sagt Kira Taige von Clubliebe.

Clubs mit Ökostrom und weniger Emissionen

„Als schwuler Mann gehöre ich inzwischen in vielen Bereichen selbstverständlich dazu. Ich wünsche mir, dass auch Klimaschutz im Selbstverständnis unserer Gesellschaft ankommt“, sagt Weber vom queeren emanzipatorischen Club SchwuZ bei der Vorstellung des Konzepts im Salon zur Wilden Renate. Zum Code of Conduct gehören neben konkreten umweltschonenden Zielen, wie zum Beispiel Ökostrom und die Senkung von Logistik- und Booking bedingten Emissionen um zehn Prozent auch eine soziale Komponente.

„Solche niedrigschwelligen Maßnahmen zeigen, wie es sein kann“, führt Veranstalterin und DJ Catalina Lopez in ihrer Rede zur Clubkultur aus. „Clubs sind ein Möglichkeitsraum in dem der Entwurf einer Gesellschaft spürbar wird. Wir Menschen ahmen nach, was wir sehen, das liegt in unserer Natur. Manchmal braucht es eine gelebte Alternative, um zu begreifen was möglich ist.“

Die Künstlerin, die sich als DJ Alma Linda nennt, sieht es als eine Notwendigkeit unserer Zeit an sich für klimapolitische Ziele einzusetzen. Sie reist zu ihren Auftritten europaweit mit dem Zug und zahlt drauf, da die Veranstalter nur den billigeren Flug bezahlen. „Je mehr Aufmerksamkeit das Thema bekommt, desto größer ist die Bereitschaft mitzuwirken“, sagt sie. Matthias vom BUND zieht vor allem den Vergleich zwischen Corona- und Klimakrise. Die Pandemie sei nur der Vorspann für die richtig große Krise.

Mitmachschwelle soll niedrig bleiben

Warum nicht mehr Clubs unterzeichnen? Das Konzept sei gerade erst erarbeitet, sagt Kira Taige. Die Ziele seien zwar verpflichtend, die Maßnahmen sollen aber an die jeweiligen Möglichkeiten angepasst werden und die Schwelle niedrig bleiben. Durch den Schulterschluss soll die Wirkung größer werden.

Lara Obst von The Climate Choice sieht den Code of Conduct als sehr guten Vorstoß an, der auch kompatibel mit Klimazielen sei. The Climate Choice hat eine Methode entwickelt, um die ganzheitliche Klimaleistung eines Unternehmens zu bewerten und Handlungsempfehlungen zur CO2 Reduktion abzuleiten. „Die Clubs erkennen die verschiedenen Stellhebel, die sie haben, um ihren großen Fußabdruck zu verringern: Die Anreise, die Energienutzung und den Ressourcenverbrauch vor Ort“, sagt sie. Allerdings gibt es keine Verpflichtung, dass eine bestimmte Anzahl der Maßnahmen in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt werden müssen. Es funktioniere also nur, wenn die Betreiber die Selbstverpflichtung auch tatsächlich einhalten, meint Obst.

Die Expertin glaubt, dass das Nachhaltigkeitskonzept noch mehr braucht als engagierte Clubbetreibende: Gäste, die fordern und den Einsatz der Politik, um diese Maßnahmen dann auch zu fördern, gerade nach der Corona-Krise. Sie sieht, dass hohe Ambitionen hinter den Zielformulierungen stecken, bemängelt aber, dass der direkte Bezug zu den Klimazielen der Bundesregierung fehle.