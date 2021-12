Es ist wohl der letzte große Auftritt von Angela Merkel als Kanzlerin. 16 Jahre im Amt sind vorbei, sicher das Ende einer Ära. Mit einem Großen Zapfenstreich wurde sie von der Bundeswehr verabschiedet. Zu Beginn der Zeremonie sprach Angela Merkel, was nicht üblich ist. Frühere Kanzler hatten darauf verzichtet. Mitten auf dem Paradeplatz im Bendlerblock war ein kleines Rednerpodest, bedeckt mit rotem Teppich, aufgebaut worden. Und dann formulierte sie in wenigen Minuten doch so eine Art Vermächtnis.

Sie empfinde Dankbarkeit und Demut, sagte sie zu Beginn ihrer kurzen, nur wenige Minuten dauernden Rede. „Demut vor dem Amt, Dankbarkeit für das Vertrauen“. Und: „Vertrauen ist das wichtigste Kapital in der Politik.“

Vor wenigen Stunden habe sie noch mit den Ministerpräsidenten zusammengesessen um Antworten auf die Herausforderungen der Corona-Krise zu suchen, sagte sie. Und jetzt stehe sie hier. „Wenig sagt so sehr, wie diese Abfolge, in welch unglaublicher Zeit wir leben.“ Deswegen sei es jetzt auch Zeit, an die zu denken, die sich gleichzeitig mit all ihrer Kraft gegen die vierte Welle der Pandemie stemmen. „Ihnen allen gebührt mein und unser aller Dank.“

16 Jahre als Bundeskanzlerin lägen nun hinter ihr, sie waren ereignisreich und fordernd. „Sie haben mich politisch und menschlich gefordert.“ Vor allem die vergangenen beiden Jahre hätten wie unter einem Brennglas gezeigt, wie wichtig Vertrauen ist - und wie fragil“. Und dann kommt der Teil, der als Vermächtnis, ihr Appell an ihre Nachfolger und die ganze Gesellschaft gelesen werden kann. Demokratie lebe vom Ausgleich der Interessen, „vom Respekt voreinander, von der Solidarität“. Zum Vertrauen gehöre auch das Vertrauen in Fakten. Wo wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, breiteten sich Falschinformationen und Verschwörungsmythen aus. Dem müsse man entgegentreten.

Die Finanzkrise im Jahr 2008 und die vielen Flüchtlinge 2015 hätten gezeigt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit sei. Und zu dieser Zusammenarbeit gehöre - wenn man so will, der zweite Teil ihres Vermächtnisses - „die Welt auch immer mit den Augen des Anderen zu sehen“ und sich für den Ausgleich der Interessen einzusetzen. Sie habe sich über alle die Jahre hinweg immer eine Fröhlichkeit im Herzen bewahrt. Das wünschte sie auch ihrem Nachfolger im Amt Olaf Scholz.

Coronabedingt wurde das Programm verkleinert. Auf den Empfang vor dem Zapfenstreich war verzichtet worden. Bei ihrer Musikauswahl bewies die Kanzlerin Humor. Das Stabsmusikkorps intonierte für sie „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef und den DDR-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen. Eine Ost-West-Verbindung, eine Hommage an ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.

Demonstrationen, die solch militärische Zeremonien in Berlin gerne begleiten, waren für diesen Abend nicht angemeldet worden.