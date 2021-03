Berlin - Am kommenden Mittwoch tritt in Berlin eine neue Infektionsschutzverordnung in Kraft. Der Senat einigte sich am Sonnabend auf eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln. Wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Twitter mitteilte, gilt in geschlossenen Räumen künftig grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das gilt auch für den Personennahverkehr. Das würde bedeuten: Einfache medizinische Masken wären dann nicht mehr gestattet.

Selbst für den Friseur muss man sich ab Mittwoch testen lassen. Laut Müller ist dann für körpernahe Dienstleistungen ein tagesaktueller negativer Test auf eine Sars-CoV-2-Infektion erforderlich.

Gleiches gilt für den Besuch des Einzelhandels. Davon ausgenommen sind Geschäfte, die Produkte des täglichen Bedarfs anbieten.

Für Veranstaltungen und Zusammenkünfte in Innenräumen ist ebenfalls ein tagesaktueller negativer Test erforderlich. Davon ausgenommen sind Demonstrationen und Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.

Wie berichtet, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern künftig zweimal in der Woche einen Corona-Test ermöglichen. Für Arbeitgeber besteht zudem eine Homeoffice-Pflicht. Sie dürfen nur noch maximal 50 Prozent ihrer Büroarbeitsplätze belegen.

Müller appellierte an Berlinerinnen und Berliner, vor privaten Treffen einen Schnelltest zu machen und sich und andere durch das Tragen einer Maske zu schützen.

Unternehmer befürchten mehr Bürokratie

Der Unternehmerverband Berlin-Brandenburg (UVB) erklärte, die Senatsbeschlüsse wirkten wie ein Misstrauensvotum der Politik gegenüber der Wirtschaft. Mit der Verpflichtung der Unternehmen zum Homeoffice wolle die Politik offenbar von eigenen Fehlern beim Krisenmanagement ablenken. „Dabei arbeiten die allermeisten Beschäftigten dort, wo es möglich ist, längst in den eigenen vier Wänden“, so der stellvertretende UVB-Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp.

„Die Unternehmen brauchen in Sachen Verantwortung für die Beschäftigten keine Nachhilfe von der Politik. Die Datengrundlage des Senats-Beschlusses ist zudem dünn. Wer heute noch im Büro arbeitet, ist entweder für den Kernbereich eines Unternehmens absolut unverzichtbar oder hat nicht die Möglichkeit, zu Hause angemessen zu arbeiten. Mindestens jeder zweite Arbeitsplatz ist überhaupt nicht Homeoffice-fähig.“ Die neue Regelung werde vor allem noch mehr Bürokratie produzieren.

Handelsverband begrüßt die Regelungen

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) sieht die Regelungen dagegen positiv. „Die Frage ist doch: Welche Alternative hatten wir denn?“, sagte HBB-Geschäftsführer Nils Busch-Petersen, der am Sonntag noch mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) telefoniert hat. Man habe sich intensiv mit dem Senat besprochen in der letzten Woche, um nicht zurückzufallen in Click & Collect oder völlige Schließung der Läden. „Wir begrüßen, dass wir wegkommen von der reinen Notbremse“, sagte er der Berliner Zeitung. „Dieser Spatz in der Hand hat das Potenzial, größer zu werden.“

In einer internen Umfrage unter Shoppingcentern und Warenhäusern in Berlin sei die Bereitschaft groß, Platz für Testzentren vor Ort zu schaffen, auf Parkdecks oder in leerstehenden Läden. „Davon profitieren auch kleinere Geschäfte in der Umgebung, die keine Testkapazitäten haben“, sagt Busch-Petersen. Sein Verband interpretiere die Regel so, dass man mit einem negativen Test 24 Stunden lang ohne Termin shoppen könne, anders als in Potsdam etwa. „Die Terminvergabe war extrem hemmend für Kunden, so kommt wieder ein bisschen Shopping-Erlebnis auf.“ Der Handelsverband wartet aber noch auf Präzisierung der Vorschrift, etwa ob Selbsttests aus dem Internet oder aus Supermärkten akzeptiert werden.

IHK fordert Hilfen für Betriebe und zweifelt an der Überprüfbarkeit

Kritisch sieht die Beschlüsse des Senats hingegen die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Sie sorgten für „zusätzliche Belastung und Verunsicherung bei den Betrieben und auch den Beschäftigten“, bemängelt IHK-Präsidentin Beatrice Kramm, die auch die Frage nach der praktischen Überprüfbarkeit der neuen Verordnungen stellte und nach der Umsetzbarkeit der 50-Prozent-Regel, etwa wenn in einem Unternehmen mehr als die Hälfte der Angestellten das Homeoffice-Angebot ablehne.

Die IHK fordert zudem auf, Firmen bei der Beschaffung der Tests logistisch und finanziell zu unterstützen. „Gerade kleine und von der Pandemie besonders betroffene Betriebe dürfen von der Politik nicht allein gelassen werden“, so Kramm. Wer seine Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus arbeiten lassen könne, tue dies in der Regel auch. Dort, wo Homeoffice nicht möglich sei, griffen bereits umfangreiche Hygienekonzepte.