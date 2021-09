Berlin - Zum Weltklimastreik am Freitag erwarten die Anmelder in Berlin zehntausende Jugendliche. In Berlin ist es freilich für viele leicht, für den schnelleren Ausstieg aus der Verstromung der Kohle und für einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft zu demonstrieren. Etwas anders sieht es in der südbrandenburgischen Großstadt Cottbus aus. Sie ist die Kohlemetropole der Lausitz, dem noch immer wichtigsten Braunkohlerevier in Ostdeutschland. Auch dort wollen Jugendliche demonstrieren. Für Freitag ist eine Fahrrad-Demo zum „Ostsee“ geplant. Das ist ein ehemaliger Tagebau, der seit 2019 geflutet wird.

In Cottbus bekommen die Jugendlichen nicht immer den Beifall ihrer Verwandten, denn deren Jobs hingen oder hängen noch immer an der Kohle. „Wir hoffen, dass 350 Leute zur Demo kommen“, sagt Rebekka Schwarzbach von der Umweltgruppe Cottbus, die schon zu DDR-Zeiten gegen die Gruben protestierte. „Die Zahl ist für Cottbus beachtlich. Denn bei uns ist es am Frühstückstisch viel schwieriger als in Berlin, eine Einigkeit über den Zeitpunkt des Kohleausstiegs zu erzielen.“

Kohleausstieg 2038 oder 2030

Der Kohleausstieg ist für 2038 beschlossen, die Grünen und die Klimabewegung fordern sogar 2030. „Das macht vielen der älteren Generation hier Angst“, sagt Anton Kröber von der Cottbuser Fridays-Bewegung. Denn in den Gruben und Kraftwerken sind noch etwa 8000 Leute beschäftigt, mindestens ebenso viele in Jobs, die von der Kohle abhängig sind. „Das sind gut bezahlte Industriejobs. Da ist es verständlich, wenn die Leute fürchten, ihre Jobs acht Jahre früher zu verlieren.“ Bereits nach dem Ende der DDR gab es einen ähnlichen Bruch, als viele Gruben geschlossen wurden und Tausende ihre Arbeit verloren.

imago images/Shotshop Der einstige Tagebau Cottbus-Nord wird derzeit noch geflutet. Dort entsteht der „Ostsee“.

„Doch diesmal gibt es Milliarden-Hilfen vom Staat“, sagt der 27-Jährige, der in Cottbus Landnutzung studiert. Es müsse darum gehen, alternative Jobs zu schaffen. Zum Beispiel soll ein Bahnwerk für etwa 1000 Mitarbeiter in Cottbus entstehen. „Da dies bei weitem nicht alle Jobs auffängt, muss der Mittelstand massiv unterstützt werden.“ Ein Vorteil sei, dass der Altersdurchschnitt der Beschäftigten recht hoch ist. „Bei einem Ausstieg 2038 wären zwei Drittel der jetzigen Beschäftigten sowieso im Ruhestand. Aber es muss etwas getan werden für die Jugend, um deren Abwanderung zu stoppen.“

Der Protestzug soll zum Ostsee führen. Das ist das Vorzeige-Tourismus-Projekt in der Lausitz. Der ehemalige Tagebau wird seit April 2019 geflutet und soll der größte See der „Lausitzer Riviera“ werden – einer Ausflugslandschaft, die aus mehr als 30 gefluteten Gruben besteht. Der See wird richtig groß – nicht nur der größte in Brandenburg, sondern mit 1900 Hektar das größte künstliche Gewässer Deutschlands. Fast siebenmal so groß wie der Wannsee.

„Doch bis zu etwa 70 Prozent des Sees sollen nur drei Meter tief sein“, sagt Rebekka Schwarzbach von der Umweltgruppe. „Jetzt, nach drei Jahren Dürre, ist doch klar, dass es eine gute Idee ist, Wasser zu speichern. Aber der See ist viel zu flach, um als guter Speicher zu dienen. Nun wird es im Sommer eine gigantisch große Verdunstungsfläche.“

80 Prozent des Wasser kommt aus der Spree

Zur Rekultivierung des Tagebaus gab es seit 2000 einen Ideenwettbewerb, 2006 wurde der „Masterplan Ostsee“ beschlossen. Kern ist der See, der zu 20 Prozent aus dem Grundwasser gespeist wird und zu 80 Prozent aus der Spree. Auch das sorgt für Kritik.

imago/Christian Mang Lausitz - Region der Auseinandersetzung: Umweltschutzaktivisten blockieren an den „Ende Gelände“- Aktionsagen 2016 den Tagebau Welzow-Süd und die Kohlebagger.



Brandenburgs grüner Umweltminister Axel Vogel sagte der Berliner Zeitung zu der Fahrraddemo in Cottbus: „Es ist gut, dass die Öffentlichkeit und insbesondere die junge Generation auch die Folgenbewältigung kritisch begleitet – das begrüße ich sehr.“ Angesichts der Klimakrise mit Extremwettereignissen wie Dürren aber auch Starkregen und Überschwemmungen müsste überall der Umgang mit Wasser geprüft werden. Das passiere in Brandenburg: Sein Ministerium habe das Hochwassermanagement weiterentwickelt, ein Landesniedrigwasserkonzept erarbeitet und einen Klimaplan initiiert. „Mit dem ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord, in dem der Ostsee entsteht, soll ein für alle gefahrlos nutzbares Gewässer entstehen“, sagte Vogel. Er hebt hervor, dass nur dann Wasser aus der Spree entnommen wird, wenn die Talsperre Spremberg ausreichend gefüllt sei – das ist der große Wasserspeicher an der Spree.

Je nach Regenmenge soll die Flutung des Ostsees vier bis sechs Jahre dauern. Doch sie begann in einer dreijährigen Dürreperiode. Auch 2021 wurde im Sommer kein Wasser von der Spree in den Ostsee geleitet. Das begann erst wieder vergangene Woche. „Die Flutung des Ostsees liegt weiterhin im Plan, denn mit dem Eintreten von Trockenzeiten haben wir gerechnet“, sagte Kathi Gerstner, Sprecherin des Unternehmens Leag, das die Tagebaue vom Vattenfall-Konzern übernommen hat. „Wir gehen weiterhin davon aus, Mitte der 2020er Jahre die Flutung beenden zu können.“ Die Kosten lägen bei etwa 300 Millionen Euro.

Die Hälfte des Sees sei tiefer als drei Meter. Da werde auch viel verdunsten. Aber wenn der See erst einmal voll geflutet sei, reiche der Zufluss aus, um einen Wasserstand ohne zusätzliche Wasserein­leitungen zu halten - plus-minus einen halben Meter. „Der Grundwasser-Zufluss genauso wie Niederschläge werden nach unseren Berechnungen dazu beitragen, die Verdunstung im jährlichen Mittel auszugleichen“, so die Unternehmenssprecherin.