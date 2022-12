Zurück zur Stechuhr: „Fraglich, was das bringt, außer mehr Aufwand für Betriebe“

Es geht tatsächlich um viel. Zum Beispiel darum, dass im vergangenen Jahr bundesweit 4,5 Millionen Beschäftigte mehr gearbeitet haben, als sie es mit ihrem Arbeitsgeber im Arbeitsvertrag vereinbart haben. 2020 summierte sich die Zahl der geleisteten Überstunden in Deutschland auf 1,67 Milliarden, von denen nur jede zweite bezahlt wurde. Das sind allerdings nur Schätzungen. Genau weiß es niemand. Aber das wird sich ändern.

Nachdem der Europäische Gerichtshof die EU-Länder bereits 2019 mit dem sogenannten Stechuhr-Urteil zur Einführung der Arbeitszeiterfassung verpflichtet hatte und sich drei Jahre nichts tat, entschied das Bundesarbeitsgericht im September, dass die Arbeitszeit von Beschäftigten in diesem Land dokumentiert werden muss. Unklar blieb nach dem Urteil zunächst, wie Arbeitgeber die richterlichen Vorgabe umzusetzen haben. Seit dem Wochenende liegt jedoch die Urteilsbegründung vor. Klartext: Arbeitszeiten müssen ab sofort erfasst werden. Es gehe um „Schutz vor Fremd- und Selbstausbeutung“, sagen die Richter.

Philip Krone sieht das Urteil gelassen. Der Mittvierziger ist Chef eines Berliner Handwerksunternehmens in den Bereichen Sanitär, Heizung und Elektro. „Unsere Monteure sind seit Jahren digital vernetzt“, sagt er. Daher würden auch die Arbeitszeiten exakt erfasst. Unklar ist für Krone allerdings, wie er es mit dem kaufmännischen Personal halten soll. „Wir setzen auf Vertrauensarbeit und sind damit immer gut gefahren“, so der Unternehmer. „Ich hoffe, dass das auch künftig möglich sein wird.“

Dem steht wohl nichts im Wege. Zwar bedeutet Vertrauensarbeitszeit, dass der Arbeitgeber die Zeiten nicht kontrolliert, doch können die Beschäftigten ihre Arbeitszeiten ohne Kontrolle selbst notieren. Eine Erfassung muss es aber geben. Das gilt somit auch für die Arbeit zu Hause. Angestellte müssen ihre Arbeitszeiten protokollieren.

Ein „objektives, verlässliches und zugängliches System“ wird verlangt

Wie diese zu erfolgen hat, ist bislang tatsächlich nicht festgelegt. In der Urteilsbegründung heißt es nur, dass Arbeitgeber ein „objektives, verlässliches und zugängliches System“ einführen müssen, „mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann“. Diese Daten müssten erfasst und aufgezeichnet werden. Ob die Erfassung der Arbeitszeit künftig per Stechkarte, in digitaler oder analoger Form zu erfolgen hat, legte das Gericht nicht fest.

Laut Berliner Industrie- und Handelskammer bestehe insbesondere bei kleinen Betrieben nun die Befürchtung, dass ein Zeiterfassungssystem mehr Aufwand, Kosten und Unsicherheiten verursachen werde. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder verweist im Gespräch mit der Berliner Zeitung darauf, dass Firmen gezwungen seien, möglichst attraktive Arbeitgeber zu sein. Arbeit auf Vertrauensbasis werde auch von vielen Beschäftigten eingefordert. Daher bleibt Eder skeptisch: „Fraglich ist, was das Urteil bewirkt, außer mehr Aufwand für Betriebe.“

Arbeitnehmervertreter sind indes froh über die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. „Drei Jahre wurde sie verhindert, jetzt gilt sie endlich“, sagt Hivzi Kalayci. Der Gewerkschaftssekretär der IG BAU in Berlin weiß von etlichen Fällen, in denen Beschäftigte ihre Ansprüche auf Vergütung geleisteter Arbeit nicht durchsetzen konnten. „Bislang mussten Kollegen nachweisen, dass sie gearbeitet haben, um Geld zu bekommen. Jetzt haben wir eine Umkehr der Beweispflicht“, sagt Kalayci.

Darüber hinaus fordert er auf den Baustellen aber auch elektronische Zeiterfassungssysteme. Die jetzt praktizierte Zettelwirtschaft, bei der immer wieder Dokumentationen angeblich verloren gingen, müsse ein Ende haben, sagt der Gewerkschafter. Auch bei der Gastro-Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verlangt man eine manipulationssichere und minutengenaue Arbeitszeiterfassung. „Letztlich geht es bei dem ganzen Komplex darum, dass Beschäftigte für erbrachte Arbeitsleistung auch bezahlt werden“, sagt der Berliner NGG-Chef Sebastian Riesner. Jährlich gingen Millionen Stunden verloren, weil die Betroffenen ihre Ansprüche nicht rechtssicher geltend machen könnten.

Gesetzesvorschlag für das erste Quartal des kommenden Jahres angekündigt

Wie im Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu erfahren war, werde man die Urteilsbegründung des Bundesarbeitsgerichts dort nun eingehend prüfen. „Im Anschluss, voraussichtlich im ersten Quartal 2023, wird das Ministerium einen praxistauglichen Vorschlag für die Ausgestaltung der Arbeitszeiterfassung im Arbeitszeitgesetz machen“, sagt ein Sprecher, während IHK-Chef Eder drängt: „Die Pflichten für Arbeitgeber müssen schnell vom Arbeitsministerium präzisiert werden.“

In der Industrie ist die neue Pflicht zur Arbeitszeiterfassung indes längst zu spüren. Die Firma Mess-Elektronik-Groß in Woltersdorf vertreibt elektronische Systeme, mit denen Arbeitszeiten per App, Chip oder Fingerabdruck erfasst werden können. Unternehmen und Behörden sind die Kunden, und seit das Erfurter Bundesarbeitsgericht im September sein Urteil zur Aufzeichnungspflicht gesprochen hatte, werden es immer mehr. „Die Nachfrage ging deutlich nach oben“, sagt Patrick Arnold. Am Telefon hieße es immer wieder „Wir müssen jetzt ja“ und „Wir brauchen ganz schnell“.