Egal ob Eiskaffee am Nachmittag, eine Limonade zwischendurch oder ein Longdrink am Abend – kalt müssen die Getränke im Sommer auf jeden Fall sein. Vor allem, wenn es so heiß ist, wie in diesen Tagen. Eiswürfel sind deswegen so gefragt wie vielleicht noch nie. In Spanien hat sich sogar eine echte Eiswürfel-Krise entwickelt: Auf Mallorca gebe es kein Eis mehr, berichten spanische Medien, zur großen Verzweiflung der Gastwirte dort. Betrifft das auch die Bars in der deutschen Hauptstadt? Bleiben Berliner Drinks jetzt warm?

Der Berliner Eis-Lieferant Jens Starke beliefert mit seiner Firma Mr. Ice viele Restaurants und Cafés. Er sagt: „Besonders groß war der Ansturm Ende Juli dieses Jahr.“ Die Konzert-Saison habe für einen riesigen Aufschwung gesorgt, ohnehin sei fast die Hälfte des Umsatzes saisonabhängig. „Momentan beschäftigen uns viele Festivals“, sagt Starke, „die Leute wollen feiern.“ Der 56-Jährige liefert schon seit Jahrzehnten Eis in Berlin aus. Auch Privatkunden meldeten sich inzwischen immer häufiger bei ihm. Doch das lohne sich meist gar nicht. „Für 20 Kilo Eis durch die Stadt zu fahren, macht keinen Sinn für uns.“ Seine Firma beliefert vor allem Stammrestaurants.

Der Handel mit Eiswürfeln und Crush-Eis boomt in der Stadt. Kaum ein Restaurant stellt das Eis noch selber her. Bis zu 150 Tonnen produziert alleine die deutsche Firma Crio Eis pro Tag im Sommer. Sie waren die ersten mit diesem Geschäftsmodell in Deutschland, beliefern vor allem Restaurants, Caterer und Großveranstaltungen. Auch in Berlin gibt es lokale Produzenten, wie Mr. Ice von Jens Starke.

Einen Eis-Mangel wie in Spanien kann er derzeit noch nicht erkennen. „Es ist nicht so, dass wir kein Eis haben“, sagt er. Zwar gebe es immer wieder Probleme, die großen Händler, wie Tankstellen oder Supermärkte, mit ausreichend Eis zu versorgen, das liege aber eher daran, dass es nicht genug Lieferfahrer gebe. „Wir müssen ohne Pause produzieren, einen Engpass wie auf Mallorca haben wir aber derzeit nicht“, sagt er.

Die Schwierigkeiten bei den Lieferungen haben dennoch einen negativen Effekt: Eiswürfel in Berlin sind deutlich teurer geworden. Erich Dos Santos von der Cocktailbar Limonadier in Kreuzberg sagt am Telefon: „Die Preise sind in den letzten Monaten von sechs auf zehn Euro für zehn Kilo gestiegen.“ Er bestellt deswegen inzwischen keine Eiswürfel mehr. „Wir haben uns vor ein paar Jahren eine Eiswürfelmaschine gekauft, von Hoshizaki, dem Marktführer aus Japan.“ Die laufe stabil seit Jahren, trotzdem hat Dos Santos gerade eine neue bestellt. „Die Lieferzeiten sind inzwischen auf ein halbes Jahr gestiegen.“

Eine Eiswürfel-Krise wie auf Mallorca werde es hier nicht geben, meint Jens Starke, weil in Spanien eine „völlig andere Trinkkultur“ herrsche. Mit Deutschland sei das nicht vergleichbar. In Spanien werde schon seit Jahrzehnten das Glas grundsätzlich gut mit Eis gefüllt. „Wir Deutschen haben das bisher mehr als einen Versuch der Barkeeper interpretiert, weniger Getränk zu verkaufen.“ Doch das habe sich inzwischen gewandelt: Auch hierzulande werde inzwischen immer häufiger mehr Eis in die Gläser gefüllt.