In der Manteuffelstraße, im sonst so ruhigen Lichterfelde, stehen etwa 15 Demonstranten und machen Lärm. In ein kleines Megafon sprechen sie vorbereitete Reden und skandieren: „Hohe Mieten, Zwangsvollzug – davon haben wir genug.“ Sie schwenken mit selbstgebastelten Stoppschildern und Fahnen, auf denen „Stop Zwangsräumung“ steht. Zur Straße hin hat die Polizei eine Absperrung aufgebaut, vier Beamte sichern den Eingang eines schönen Hauses mit großen Fenstern und einer hohen Hecke.

Das ist das Architekturbüro der Eigentümerin der Wohnung, die zwangsgeräumt werden soll. Ihr gehört das ganze Haus, das in der anderen Berliner Manteuffelstraße liegt, der in Kreuzberg. Unter den Demonstrierenden ist auch Reinhard Stolzenberg, dessen Wohnung die Eigentümerin am 13. Oktober räumen lassen will. Er hat einen weißen Bart und spricht mit dem ganzen Körper. Mal macht er zwei Schritte zurück, um zu symbolisieren, dass er hinten runterfällt. Mal nimmt er beide Hände und formt einen großen Kreis in der Luft.

Zwangsräumungen gelten als letztes Mittel des Eingriffs des Staats in den Wohnungsmarkt. Die Anzahl der zugestellten Räumungsklagen wird beim Berliner Amtsgericht nicht statistisch erfasst, die durchgeführten Räumungen erst seit dem Jahr 2020. Das ergab eine Anfrage der Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und Niklas Schenker (Die Linke) im April 2022. Demnach sind rund 29.000 Zwangsräumungen im Jahr 2021 deutschlandweit durchgeführt worden, 1668 davon in Berlin.

Erst Ende Juli dieses Jahres kam es zu einem Vorfall, bei dem in Spandau ein Mann mit Gewalt versuchte, seine Räumung zu verhindern. Er hatte die Tür verschlossen und schoss mehrfach auf die Tür von innen. Rund 150 Polizisten kümmerten sich um diesen Fall. Schließlich richtete der 62-Jährige die Waffe gegen sich selbst. Auch er wohnte Jahrzehnte in seiner Wohnung. Der Fall hatte viele in Berlin erschüttert.

Der 69-jährige Stolzenberg lebt seit 1979 in seiner Einzimmerwohnung und wehrt sich schon seit langem gegen die Räumung – seit sechs Jahren zusammen mit dem Bündnis Zwangsräumung verhindern, das die Demonstration am Donnerstag organisiert hat. Die Eigentümerin wandle die Wohnungen des Hauses in Eigentumswohnungen um, so habe sie schon 19 Mietparteien verdrängt, erklärt das Bündnis auf einem Flyer.

Reinhard Stolzenberg wohnt seit 1979 in seiner Wohnung in Kreuzberg und soll diese wegen einer Eigenbedarfskündigung verlassen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Eigentümerin hat das Haus vor 20 Jahren gekauft. „Das war ein Albtraum für mich“, sagt Stolzenberg. Mehrmals sei er vor Gericht gezogen, nun verliert er wahrscheinlich seine Wohnung. Als alter Mieter zahle er 350 Euro kalt für etwa 44 Quadratmeter. „Ich hab mich so über die Richterin geärgert“, sagt er. Ein Mieter sei wegen Eigenbedarf rausgeklagt worden, sagt Stolzenberg, der Sohn sei aber nie eingezogen. Die Eigentümerin ließ die Wohnung renovieren und verkaufte sie. „Jetzt machen die das Gleiche mit mir“, sagt Stolzenberg. „Ein ganzes Haus als Eigenbedarf, was für ein Wahnsinn!“

Die Demonstranten wenden sich alle zu dem Haus gegenüber und sprechen die Eigentümerin direkt an. Sie sei eingeladen herauszukommen und mit ihnen über die Räumung zu reden. Auf dem Balkon im ersten Stock steht eine Frau mit verschränkten Armen und hört aufmerksam zu. Dann applaudiert sie und reckt einen Daumen nach oben.

Mascha Walther, eine Sprecherin des Bündnisses Zwangsräumung verhindern, findet das gut. Das sei aber nicht die Eigentümerin, die sei wohl heute gar nicht dort, habe sie gehört. Vielleicht würde die Frau auf dem Balkon sie darauf ansprechen, das sei auch schon ein Schritt. „Die Ohnmacht und Wut macht krank“, sagt sie. „Wenn die Eigentümer in Berlin sind, versuchen wir sie mit Protesten direkt zu erreichen. Sonst geht das nur mit Briefen.“

Bei Zwangsräumungen gehörten Blockaden zum „Repertoire“ der Initiative. Die Aktivisten würden sich dann vor die Tür setzen und es den Zwangsräumern so möglichst schwer machen, sagt Walther. Die Gerichtsvollzieherin, die beauftragt sei, Stolzenbergs Wohnung zu räumen, hätte deshalb auch schon Zwangsräumungen ausgesetzt. „Wir waren einfach zu viele“, sagt sie.



Reinhard Stolzenberg will an diesem Tag keine Rede halten. Im Gespräch wirkt er lebhaft und kämpferisch, doch als die Journalisten weiterziehen, lässt er die Schultern hängen und blickt mit leerem Blick zum Architekturbüro auf der anderen Straßenseite.