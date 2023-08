Zwangsräumung: Wie Heyke Lippert in einem Container landete

Heyke Lippert sitzt auf dem schmalen Bett in ihrem Container. Die 64-jährige Rentnerin erinnert sich an das Kreischen ihrer jungen Papageien, als die Gerichtsvollzieherin und die Polizei am 4. Oktober 2022 in ihre Wohnung kamen. Das Datum wiederholt sie immer wieder, beim Erzählen kommen ihr die Tränen. An den Metallwänden hängen Fotos von nackten Küken und ihren Eltern mit grünem Gefieder. Die Papageien gaben Heyke Lippert Halt in einer Zeit, in der sie sonst jeden Halt verlor. Während der Pandemie zog sie sich zurück und kümmerte sich nur noch um ihre Vögel. Dann verlor sie ihre Wohnung, die Vögel kamen ins Tierheim und Lippert in die Psychiatrie.