Berlin - Der Senat will die Genossenschaften beim Bau von Wohnungen unterstützen. Die Vergabe landeseigener Grundstücke an Genossenschaften kommt aber nur schleppend voran. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf eine Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) hervor. Von einer Liste mit 20 Grundstücken, mit der Berlin im Jahr 2017 die Vergabe von Grundstücken an Genossenschaften anschieben wollte, sind demnach bis Anfang 2022 weniger als die Hälfte in die Hände der Genossenschaften gekommen.