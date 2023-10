Sie sollten Leben retten, doch nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten zwei Menschen das Leben genommen: Am Dienstag begann vor einer Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts der Prozess gegen einen Kardiologen der Berliner Charité, Campus Virchow-Klinikum, und eine Krankenschwester. Beide schwiegen am ersten Verhandlungstag. Ihre Anwälte kündigten jedoch an, dass sich ihre Mandanten zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern würden.