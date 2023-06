Marzahn: Streit um Cleantech Business Park schlingert zwischen Kröte und Kommerz

Was war denn da los? Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag hatte es gekostet, um im Nordosten Berlins ehemalige Rieselfelder zu einem Ort herzurichten, an dem Zukunftstechnologien entwickelt werden sollen. Es dauerte, aber dann lief es an. Doch während im Roten Rathaus Absichtserklärungen für millionenschwere Industrieansiedlungen unterzeichnet wurden, Unternehmen Geschäftsmodelle prüfen ließen und mit Banken über Investitionen verhandelten, rüstete man sich in der Marzahner Naturschutzbehörde zur stillen Gegenwehr. Denn dort hatte man es sich plötzlich zur Aufgabe gemacht, die seltene und ob ihrer Schutzbedürftigkeit zum Lurch des Jahres 2022 gekürte Wechselkröte zu retten.

Es ist der Klassiker unter den Konflikten. Ökonomie gegen Ökologie. Kröte gegen Kommerz. Zerstörung gegen Erhalt. Gute gegen Böse ist es allerdings nicht, denn beide Lager haben die besten Motive. So geht es auf der einen Seite nicht nur um wirtschaftlichen Ausschwung, neue Jobs und fette Gewinne, sondern auch um den möglichst schnellen Weg Berlins zur Klimaneutralität. Andererseits ist da eine Behörde, deren Aufgabe es ebenfalls ist, den Erhalt im besten Sinne zu gewährleisten. Von der Wechselkröte sind in Berlin tatsächlich nur noch zwei Populationen bekannt. Eine existiert auf den ehemaligen Rieselfeldern Marzahns, die die Behörde als Lebensort verteidigen will.

Nachdem der Konflikt über ein Jahr ungehindert wuchern konnte und schließlich in juristischen Duellen eskalierte, genügten am Ende vier Stunden, um sich zu verständigen. Die erst seit wenigen Wochen amtierende Bezirksbürgermeisterin hatte zu einem Gespräch eingeladen. Dies beweist einerseits, dass Reden hilft, und andererseits, Politiker nötig sind, die sich als Vermittler zwischen Idealismus und Pragmatismus verstehen. Es gibt sie.