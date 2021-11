Es war eigentlich alles wie immer. Kaum hatten die ersten Weihnachtsmärkte am Montag in Berlin um 11 Uhr vormittags eröffnet, wurden in den Buden am Breitscheidplatz die ersten Crêpes gebraten und Glühweine gezapft. Doch die Menschen, die Kurfürstendamm und Tauentzienstraße Richtung Gedächtniskirche schlenderten, wurden nun von Security-Leuten angehalten, Masken aufzuziehen, bevor sie die Beton-Begrenzungen passieren durften. Willkommen auf Weihnachtsmärkten anno 2021.