Berlin - Was Murat Celik Ende November macht, weiß er schon. Der Post-Angestellte geht in Berlin ins Tempodrom. Dort tritt Cem Yilmaz auf, ein Stand-up-Komiker aus Istanbul. „Der erzählt auf Türkisch lustige Geschichten aus dem Alltag, die kennt man, findet sich darin wieder“, sagt der Berliner Celik.

Er ist eines vieler Beispiele, wie es ist, zwischen den Kulturen zu leben: Geboren 1973 in Berlin, als Sohn der ersten „Gastarbeiter“-Generation, wurde Celik als Kind zur Erziehung zurück in die Türkei geschickt und landete am Ende doch wieder in Berlin, wo er Karriere bei der Deutschen Post machte. Vom Aushilfs-Zusteller arbeitete sich der heute 48-Jährgie hoch zum Chef aller Berliner DHL-Paketzusteller.

Celik ist jemand, der auf Umwegen angekommen ist, wie so viele Menschen seit dem 30. Oktober 1961, als Deutschland und die Türkei ein Anwerbeabkommen unterzeichnen. Die Bundesrepublik brauchte Arbeitskräfte, die nur einige Jahre bleiben sollten. Heute leben in Deutschland mehr als 2,8 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, davon fast 200.000 in Berlin, immerhin sechs Prozent der Stadt.

„Sie haben Deutschland mit aufgebaut, Sie haben unser Land bereichert, wirtschaftlich, aber vor allem menschlich“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmauer im August bei einem Festakt der Türkischen Gemeinde in Deutschland. „Ihre Kinder und Enkel bauen an diesem Deutschland weiter.“

Positive Beispiele fallen in den Debatten oft unter den Tisch

Wenn dieser Tage zum 60-jährigen Jubiläum viele türkische Migrationsgeschichten erzählt werden, geht es oft um getrennte Familien, Vorurteile, vernachlässigte Integration und bis heute anhaltenden Rassismus. So richtig es sein mag, das alles anzusprechen, fallen dabei oft die positiven Beispiele unter den Tisch.

Beispiele wie Murat Celik. An einem trüben Oktobervormittag steht er auf einem riesigen Industriegelände in Charlottenburg zwischen quietschgelben Paket-Hallen seines Arbeitgebers und bespricht die Tagesrouten mit einigen der gut 1000 Boten, für die Celik verantwortlich ist. Dann geht der kleine freundliche Mann in sein bemerkenswert bescheidenes Büro und schenkt sich einen Filterkaffee ein.

Es sollte nur für kurze Zeit sein

„Ich bin 1993 als junger Student nach Deutschland gekommen“, erinnert sich Celik. „Ich bin zwar hier geboren, aber nicht aufgewachsen.“ Zum Architektur-Studium an der TU Berlin kehrte er zurück, jobbte nebenher und fing durch einen Zufall bei der Post an. „Es sollte nur für kurze Zeit sein, ein paar Wochen Geld sparen, dann weiter arbeiten oder studieren“, sagt Celik und lacht. Daraus wurden fast 30 Jahre.

Ein ungeplantes Glück, wie vor 60 Jahren bei einer ganzen Generation. In den 1950er- und 1960er-Jahren brummte die Wirtschaft in Westdeutschland, der Bedarf an Arbeitskräften stieg, in Landwirtschaft, Industrie, Berg- oder Straßenbau. Da in anderen Ländern Geburtenüberschuss und Arbeitslosigkeit herrschte, kam es zu Abwerbeabkommen mit Italien, Spanien, Griechenland und dann 1961 der Türkei.

Ein Fünftel der Gastarbeiter waren Frauen

Zu den ersten der gut 850.000 Türken und Türkinnen (etwa ein Fünftel waren Frauen), die dem deutschen Lockruf folgten, gehörten die Eltern und Schwiegereltern von Murat Celik. „1970 kam meine Mutter, 1971 mein Vater, 1973 bin ich geboren“, erzählt er. Für seine Eltern, die aus Anatolien stammten, war es eine Herausforderung, zum ersten Mal den Ort zu verlassen, in dem sie geboren wurden, und in einer Wohnung am Wittenbergplatz zu landen, mit 20 Leuten im Raum, ohne die Sprache des Landes zu können.

Sie seien angeworben worden. „Jemand hat ihnen gesagt: Kommt nach Deutschland, die suchen“, sagt Celik, seine Mutter landete als Köchin im Krankenhaus, sein Vater verdingte sich als Bauarbeiter. Sein Schwiegervater, der auf einem Schiff gearbeitet hatte, wurde Schweißer. „Aber man wollte ja nur arbeiten und nach ein, zwei Jahren zurückkehren“, sagt Celik, es sei mitnichten so gewesen, dass nur die Deutschen die Gastarbeiter wieder wegschicken wollten. „Viele wollten auch selbst zurück.“

Eltern schickten Kinder zurück in die Türkei

Es kam dann anders. Viele bauten sich eine Familie auf, einen Platz in der Gesellschaft, fühlten sich trotz allen Unwägbarkeiten wohl. Celiks Familie arbeitete sich hoch von einer Ein-Raum-Wohnung in Kreuzberg mit Toilette auf dem Flur auf drei Zimmer in Schöneberg. Plus ein Haus in der Türkei, man konnte ja der Familie dort nun Gutes tun. Und fühlte sich selbst aber fremder bei Besuchen. „Es ist doch ein Unterschied, ob ich zum Urlaub in die Türkei fahre oder komplett dort lebe“, sagt Celik. Hinzu kam ein Militärputsch in der Türkei, der viele Menschen auf die Rückkehr verzichten ließ. Auch Murat Celik ging zwischendurch einige Jahre in Berlin zur Schule.

Am Anfang musste er zunächst ganz zurück. „Ich wurde ein, zwei Jahre nach meiner Geburt in die Türkei geschickt“, erzählt er. „Da sollte ich schon mal die Schule machen und die Sprache lernen.“ Nur in den Ferien kam er nach Berlin. Ein Schicksal, das viele Altersgenossen teilen. Wobei Celik schon herumkam: Er lebte bei wechselnden Verwandten und Bekannten in Istanbul, Izmir, Adana und Mersin, eine Rundreise durch die halbe Türkei. „Man gewöhnt sich daran“, sagt er im Rückblick. „Wenn ich zurückblicke, dann hat es mir gut getan.“ Er kenne aber auch viele, die darunter litten.

Früher Fenerbahce, heute Hertha oder Union?

Diese Weltoffenheit helfe ihm heute im Job, sagt Celik, während er durch eine Halle mit endlosen Förderbändern führt, die Pakete direkt in wartende Lieferwagen laden, an denen Fahrer warten.

„Wir arbeiten mit Menschen aus 78 verschiedenen Nationen zusammen, mit teilweise geringen Sprachkenntnissen“, sagt Celik. Da müsse man für Integration sorgen, durch Kollegen, die die gleiche Sprache sprechen oder firmeneigene Sprachkurse. Im Prinzip wie es auch in der Bundesrepublik praktiziert wurde, wo die türkische Community sich zunächst selbst half, bevor es Lern-Angebote gab.

Heute fühlt sich Celik als deutscher Staatsbürger kaum anders als seine Nachbarn in Berlin, seine Tochter studiert, sein Sohn macht gerade Abi. „Sie sprechen leider nicht mehr so gut Türkisch“, sagt er. „Sie verstehen mich zwar, aber manchmal ertappe ich mich, dass ich zu Hause Deutsch spreche.“ Dinge ändern sich eben. So ist Murat Celik etwa noch Fußball-Fan von Fenerbahce Istanbul. Und sein Sohn, hält der es mit Hertha BSC oder dem 1. FC Union? „Der schwärmt eher für Paris St. Germain.“