Merkel lässt sich von Altenpfleger seinen Job zeigen

Paderborn -Angela Merkel begleitet Pfleger Ferdi Cebi durch die Gänge des Altenheims. Heute gibt es keine Akten in Sitzungssälen. Heute gibt es Rollstühle und Bettpfannen. Und Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Alltag im St. Johannesstift in Paderborn. Merkel löst damit ihr Versprechen ein, Altenpfleger Ferdi Cebi bei seiner Arbeit zu besuchen und sich einen Eindruck zu verschaffen, wie es um die Situation im Stift bestellt ist. Cebi hatte im September in der ZDF-Show „Klartext, Frau Merkel“ die Personalnot und mangelnde Bezahlung in der Pflege kritisiert und Merkel nach Paderborn eingeladen.