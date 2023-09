Abidjan/Berlin -Manchmal ist die Macht einfach zu haben. In der Elfenbeinküste etwa, im Luxushotel von Abidjan mit Blick auf eine Lagune und die Wolkenkratzer der Innenstadt. Ein sehr langer Pool liegt ausgestreckt vor den Fensterfronten. Der Bau aus den 60-er Jahren ist von nüchterner Protzigkeit. Angela Merkel sitzt darin in einem kleinen fensterlosen Konferenzraum, gläserner Lüster, sehr warm und nur drei Ecken. Sie empfängt Präsidenten, im 20-Minuten-Takt, eigentlich fehlt an der Tür nur der Automat zum Nummernziehen.

Die Macht im Dreieckszimmer

Statt dessen gibt es Begrüssungsküsschen, für die Staatschefs von Tunesien, Senegal, Ghana, Nigeria. Sitzt hier die Macht, in einem Dreieckszimmer? Sie hängt auf jeden Fall gegenüber der Tür. „Le Pouvoir“ – „die Macht“ heißt das Gemälde ein einem Holzrahmen. Es ist zu haben für 650.000 zentralafrikanische Francs, so steht es auf einem kleinen Zettel daneben. 1000 Euro also. Eine Leinwand mit gemalten Halbkreisen und Ecken, in rot, gelb grün, blau, schwarz. Keine geschlossene Struktur und alles ziemlich abstrakt.

Merkel blickt um die Ecke aus der Tür. Der nigerianische Präsident kommt mit seinem Gefolge. Er trägt einen bodenlangen graues Gewand und eine passende runde Kappe. „Sie haben die Wahl gewonnen“, sagt Muhammadu Buhari. „Jetzt müssen wir eine Regierung bilden“, antwortet Merkel. Eine neue Regierung in Deutschland ist etwas sehr Abstraktes zur Zeit, schwarz, rot, gelb, grün alles vertreten, Halbkreise, Ecken, ziemlich offen. „I’ve seen the problem“, sagt der nigerianische Präsident. Kenn ich. Nunja. Er hat sich einmal an die Macht geputscht, einmal eine Wahl verloren, einmal gewonnen. Merkel lächelt. Sie lächelt sogar sehr, bis hin zu den Augen. Berlin ist gerade weit weg, 5500 Kilometer Luftlinie, sieben Flugstunden. Unten ziehen die Alpen vorbei und das Mittelmeer, Algerien, die Sahara, Ouagadougou. Kurz vor dem Äquator ist Merkel gelandet.

Die Staatschefs versammeln sich während des EU-Afrika-Gipfels. AP

Daheim sieht es so aus, als habe sie die Bundestagswahl gewonnen und doch irgendwie verloren, weil die Partnersuche sich schwierig gestaltet. Erst haben sich Grüne und CSU zerstritten, dann ist die FDP ausgestiegen, nun zickt die SPD. Das Gerücht von einem Putsch in der Union liegt in der politischen Berliner Luft. Merkel hat einen kurzen Moment gebraucht, um sich aufzurappeln, aber dann hat sie ihre Kanzlerinnenautomatik wieder angestellt. Sie fliegt zu EU-Gipfeln nach Brüssel, und eben an die Elfenbeinküste.

Merkel hängt im Nichts - Abwarten ist ihre Devise

Aus Disziplin, weil kein Gedanken an eine Krise aufkommen soll. Sie erklärt ihren fragenden Gesprächspartnern im Ausland, dass die Demokratie halt ein komplizierter Prozess sei, die Regierung aber handlungsfähig. Sie versucht, Zeit zu gewinnen, damit sich die Aufregung legt. Damit sich die SPD besinnt. Abwarten, das ist oft Merkels Devise gewesen. Sie kann Stunden und nächtelang verhandeln und warten, „gewisse kamelartige Fähigkeiten“ hat sie diese Energiereserven mal genannt. Es scheint, dass jetzt aus den Stunden und Nächten Wochen und Monate werden. Es ist also schon ziemlich viel Kamel gefragt. Und wie es ausgeht, ist nicht sicher. Alles offen. Merkel hängt im Nichts, da kann ein wenig Routine nicht schaden. Und wenn das Nichts im Aus endet, war es gleichzeitig etwas vorgezogene Trauerarbeit.

Die Wahl ist gewonnen, aber es kann sein, dass Merkel vieles gerade zum letzten Mal macht. Die letzten Konsultationen mit afrikanischen Präsidenten. Zwölf Jahre nach der ersten gewonnenen Wahl, ein Jahr nach der Verkündung einer weiteren Kandidatur könnte es ihre letzte Reise im Regierungsflieger mit seinem eigenen Abteil für Kanzlerin und Berater sein. Es könnte das letzte Mal sein, dass Merkel wie an diesem Donnerstag Weihnachtsbäume fürs Kanzleramt entgegennimmt. Auf die Frage, ob sie in einem Jahr noch Kanzlerin sein werde, sagt sie am Tag nach dem nächtlichen Rückzug der FDP im ZDF verhalten: „Ich werde mich bemühen.“

Dass es eine Mühe ist, liegt auf der Hand: Schließlich haben CDU, CSU, FDP und Grüne vier Wochen bis in die Nacht miteinander verhandelt. Merkel war immer dabei. Häufig war das einzige, was passierte, die gegenseitigen Vorwürfe. Und nun geht alles wieder von vorne los, entweder die Verhandlungen mit einem noch deutlich missmutigerem Partner. Oder sogar der Wahlkampf.

Die kollektive Erschöpfung erfasst auch die Kanzlerin

Man kann die Mühe auch ablesen, an kleinen Dingen, die anders sind als sonst: In der Nacht, in der die FDP ihrer Koffer und Papiere packt in der baden-württembergischen Landesvertretung umarmt Grünen-Chefin Claudia Roth Merkel. Die kollektive Erschöpfung, der Schock über das plötzliche Ende, erfasst auch die Kanzlerin. Ihre Schutzhülle aus nüchterner Abgebrühtheit wird durchscheinend und lässt ein schüchternes Lächeln aufziehen. Der Applaus ihrer Parteifreunde, auch der Dank von CSU-Chef Horst Seehofer und von den Grünen-Spitzenleuten wirken wie einen Abschied. In den Tagen darauf weicht dies einer etwa unsortierten Aufgekratztheit. Merkel spricht erst locker über Neuwahlen und räumt dies dann wieder ab, als sei ihr etwas klar geworden. Sie könne „keine drei Tage Bundeskanzlerin sein“, wenn sie immer gleich eingeschnappt sei, hat sie vor einigen Jahren gesagt. Im Bundestag ignoriert sie FDP-Chef Christian Lindner in der ersten Sitzung nach dem Jamaika-Eklat erstmal nach Kräften.

Viel mehr kann sie ja gerade nicht machen. Merkel ist Kanzlerin, aber sie ist innenpolitisch nicht in einer aktiven Rolle, sie ist eine Zuschauerin, die geschehen lassen muss. „Der Bundespräsident hat das Heft des Handelns in der Hand“, betont sie immer wieder. Und so ist es ja auch. Frank-Walter Steinmeier spricht mit allen Parteichefs darüber, was man denn nun machen kann oder sollte. Am Donnerstagabend, nachdem das Kanzleramt mit Weihnachtsbäumen versorgt ist, fährt Merkel einmal mehr ins Schloss Bellevue.

Diesmal trifft sie dort nicht nur Steinmeier, sondern außerdem noch Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz. Hier ist es anders als in Afrika: Nicht Merkel empfängt die Präsidenten. Sondern der Präsident empfängt die Kanzlerin, die er vor wenigen Wochen bereits entlassen hat. Sie ist nur noch geschäftsführend im Amt, ihre Minister sind eher so eine Art Abteilungsleiter, nicht vereidigt. Ihre Aufgabenfelder haben sie per Brief zugewiesen bekommen. Einige, Verkehrsminister Alexander Dobrindt und Arbeitsministerin Andrea Nahles, haben den Dienst quittiert und sind in Fraktionsämter gewechselt.

Die Merkel-Burg scheint zu bröckeln

Es ist ein Unterschied, ob man aktiv wartet, die Zeit also selbst bestimmen kann. Oder ob man geschehen lassen muss. In dieser Zeit erscheint vieles plötzlich in einem anderen Licht. Und gerade ist es so, dass die Merkel-Burg zu bröckeln scheint, Steinchen für Steinchen.

Die Kanzlerin habe sie ungerecht behandelt, beschwert sich die FDP, nachdem sie nach vier Wochen Verhandlungen mitten in der Nacht die Sondierungen beendet hat.

Und die SPD traut sich zu Gesprächen mit Merkel erstmal nur unter Aufsicht des Bundespräsidenten.

Ist nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen jetzt die GroKo eine Möglichkeit? dpa

Beides fällt auf FDP und SPD zurück, aber bei Merkel bleibt eben auch etwas hängen. Und dann tanzt ausgerechnet einer der ruhigsten Minister aus der Reihe. Christian Schmidt, der vier Jahre lang vor allem durch Unauffälligkeit aufgefallen ist, stimmt in Brüssel dafür, das Insektengift Glyphosat weiter zuzulassen. Der Agrarminister widersetzt sich nicht nur seiner SPD-Kollegin Barbara Hendricks aus dem Umweltressort, sondern auch der Kabinettsregel, sich bei Unstimmigkeiten zu enthalten. Er handelt auch entgegen der Anweisung der Kanzlerin.

Schmidts Glyphosat-Alleingang - Organisationsmangel oder Autoritätsverlust?

Es kann auch alles ganz anders sein, ein abgekartetes Spiel, mit dem die Union versucht, die SPD daran zu erinnern, was alles passieren kann, solange sie nicht mitregiert. Aber Indizien gibt es dafür bislang nicht. Dass Schmidt versucht, im gleichzeitig wabernden CSU-Machtkampf wen auch immer zu beeindrucken, um vielleicht doch sein Amt zu behalten, bleibt auch eine Theorie. Wenn ein eher braves Kabinettsmitglied so einen Alleingang wagt, ist das entweder ein Hinweis auf erhebliche Organsiationsmängel im Kanzleramt oder auf einen Autoritätsverlust. Es ist schon ein ziemlich großer Brocken, der aus der Merkel-Burg fällt. Dass Schmidt nichts befürchten muss, weil sein Rausschmiss den mühsam gezimmerten Frieden zwischen CDU und CSU gefährden könnte und CSU-Chef Horst Seehofer gerade andere Probleme hat, kann den Verfall weiter befördern.

Und es gibt ja schon einen Vorlauf. Der unionsinterne Ärger über das Wahlergebnis hat dazu geführt, dass Unions-Fraktionchef Volker Kauder nicht besonders furios wiedergewählt worden ist in sein Amt. Und CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der den Wahlkampf organisiert hat, ist bei der Jungen Union ausgebuht worden. Über Kanzleramtsminister Peter Altmaier, einer von Merkels engsten Vertrauten, der auch das Wahlprogramm geschrieben hat, wird in der Union schlechter geredet als zuvor. Die Stellvertreter bekommen den Frust ab, der sich eigentlich gegen Merkel richtet. Zu den Absurditäten der Geschichte gehört es, dass sie ein Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolges ist: Die letzte Wahl 2013 hatte die CDU mit Merkel an der Spitze ziemlich spektakulär gewonnen – von diesem Niveau fällt es sich dann umso tiefer.

Gerüchte einer Verschwörung

Und da sind ja auch noch diese Gerüchte über eine Verschwörung, parteiübergreifend diesmal, von FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und von der CDU Jens Spahn, Finanzsstaatssekretär und der Mann, der seit langem als einer der möglichen Merkel-Nachfolger gehandelt wird. Die drei haben sich während der Jamaika-Verhandlungen oft zusammen sehen lassen. Dobrindt hat auf die Grünen eingedroschen, Lindner hat das Ganze zum Platzen gebracht.

Alle drei sind die Vertreter der politischen Generation nach Merkel, alle drei positionieren sich rechts von Merkel, alle drei sind geschickt im Umgang mit Medien. Lindner ist in seiner Partei ganz oben, in der CSU wird die künftige Spitze gerade ausintrigiert, Spahn findet schon länger, dass die CDU einen Kurswechsel bräuchte.

Auch hier gibt es keine Belege, sondern nur Vermutungen. Es gibt auch Spitzenpolitiker, die den dreien solche Überlegungen zutrauen. Und es gibt den Hinweis von Wolfgang Kubicki von der FDP, dass Emmanuel Macron das Vorbild sei für die FDP. Macron, knapp 40 Jahre alt, hat mit seiner Bewegung En Marche das Parteiensystem umgekrempelt und ist jetzt Staatspräsident. In Österreich wird der gerade mal Anfang 30-jährige Sebastian Kurz demnächst Kanzler mit Hilfe der Rechtspopulisten. Die Folie zumindest wäre da, und die drei sind geschickt im Umgang mit Medien,

Spahn steuert dagegen: Er lobt die Kanzlerin. „Wir wollen Verantwortung übernehmen. Dem stellen wir uns mit Angela Merkel“, sagt er bei einem Empfang des Wirtschaftsflügels seiner Partei. Er bekommt dort einen Preis verliehen. Festredner Edmund Stoiber preist ihn als ministrabel. Er sagt, Spahn traue sich, unangenehme Wahrheiten auszusprechen und schließt: „Für die fernere Zukunft will ich nichts ausschließen.“

Wie wird es weitergehen?

Wie fern die fernere Zukunft ist, wagt gerade niemand zu prognostizieren.

Es mag sein, dass sich die SPD zu einer großen Koalition durchringt, mit viel gutem Zureden von Frank-Walter Steinmeier. Es mag sein, dass sie auch noch aussteigt. Dass Steinmeier dann dem Bundestag Merkel als Kanzlerin einer Minderheitenregierung vorschlägt und dass sie gewählt wird, weil auch in der Opposition Abgeordnete sitzen, die keine Lust haben auf den nächsten Wahlkampf. Die Amtszeit der Minderheitenkanzlerin könnte dann kurz sein, weil es auch in der Union Leute gibt, die sie gerne scheitern sähen.

Merkel hat in diesen Tagen im Bundestag mal etwas ausprobiert: Sie hat sich auf den Platz des Unions-Fraktionsvorsitzenden gesetzt: Ihr Blick ging auf den leeren Kanzlersitz auf der Regierungsbank, den mit der etwas erhöhten Lehne. Man müsse sich in die anderen einfühlen, hat Merkel während der Jamaika-Verhandlungen gesagt. Vielleicht hat sie versucht zu erspüren, was sie machen würde als Oppositionspartei, wenn da vorne ein Regierungschef ohne Mehrheit säße. Oder wie es überhaupt so wäre, nicht mehr Kanzlerin zu sein.

Die Vermutung ihres jähen Abgangs begleitet Merkel schon immer

Es gibt Vereinzelte in der CDU, die Merkels Rücktritt fordern. Ein Junger-Unions-Mann auf der Jahresversammlung seiner Nachwuchspolitiker erntet dafür Buhrufe. Auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern steht ein Delegierter auf, wirft Merkel vor „machtgeil und unpatriotisch“ zu sein, und sagt außerdem: „Heute schaut die Welt auf Kühlungsborn.“ Merkel reagiert, wenn überhaupt, mit einem winzigen Lächeln.

Frauen nähmen oft schneller und plötzlicher von der Macht Abschied als Männer, das ist auch so ein Satz von Merkel, der jetzt gerade etwas Prophetisches zu bekommen scheint.

Allerdings ist es auch so: Die Vermutung, dass ihr baldiger Abgang bevorstehe, begleitet Merkel schon seit ihren ersten Amtstagen als Kanzlerin. Und bereits zuvor, als CDU-Vorsitzende, galt sie erstmal als Übergangserscheinung. Die Abgesänge auf die Kanzlerin sind in diesen Tagen, in denen so viel anders ist und alles möglich scheint, eine der wenigen Kontinuitäten im Land.

