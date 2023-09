Taunton -Nach dem Messerangriff eines Mannes sind in Taunton (US-Bundesstaat Massachusetts) drei Menschen gestorben. Nach Angaben von US-Medien hatte der Mann an zwei verschiedenen Orten insgesamt vier Menschen niedergestochen, davon zwei in einer Einkaufsmall und zwei an einem zunächst nicht näher bezeichneten anderen Ort.

Er wurde in der Mall von einem Polizisten außer Dienst niedergeschossen. Der Angreifer starb kurze Zeit später, ebenso wie zwei seiner Opfer. Der Mann hatte zuvor seinen Wagen in einen Laden der Mall gesteuert. (dpa)