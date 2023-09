Herr Özil, Sie sind vor der EM nach Mekka gepilgert.

Ja, aber darüber möchte ich bitte nicht sprechen. Ich bin gläubig, mein Glaube gibt mir Kraft. Und das war’s.

Außerdem haben Sie während dieser Reise ein Flüchtlingslager in Jordanien besucht.

Ich würde lieber nur über Fußball sprechen.

Wie steht es um die Titelchancen der deutschen Mannschaft bei der EM?

Wir haben riesiges Potenzial. Wenn man unsere Spiele ansieht, vor allem das im März gegen Italien, da haben wir schon gezeigt, dass wir gegen alle Mannschaften bestehen können. Ganz klar: Wir sind nach Frankreich gekommen, um den Titel zu holen.

Was wird Ihre Rolle sein?

Mein Ziel ist erst einmal, gesund zu bleiben, um der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können. Natürlich ist es schön, wenn ich Vorlagen gebe oder selbst Tore erziele. Aber viel wichtiger ist, dass wir als Mannschaft Erfolg haben.

„Werde meinen Spielstil nicht ändern“

Sie sind der beste Vorlagengeber in Europa. Wären Sie trotzdem manchmal lieber Torjäger?

Nein, überhaupt nicht. Es war in meiner Karriere immer so, dass ich mehr Assists gegeben habe, als selbst Tore zu schießen. Ich werde meinen Spielstil nicht ändern. Ich bin so aufgewachsen, das ist mein Spiel. Und ich bin stolz darauf. Ein Assist bedeutet, dass ein Tor gefallen ist. Das macht mich glücklich.

Werden die Vorbereiter unterschätzt?

So ist halt der Fußball. Aber ich habe keine Probleme damit. Meine Mitspieler wissen, dass ich viele Assists gebe; dass ich vor dem Tor eigentlich immer auf den besser positionierten Mann ablege. Damit passe ich ganz gut zur Nationalmannschaft.

Ist es Ihnen egal, auf welcher Position Sie spielen? Bei der WM 2014 haben Sie auf dem linken Flügel gespielt, und anschließend hieß es, Sie könnten dort nicht so sehr glänzen.

Joachim Löw weiß, wo ich meine Stärken raushauen kann. Und das ist auf der Zehn, da fühle ich mich am wohlsten. Aber klar, am Ende entscheidet natürlich der Bundestrainer. Mit der Entscheidung werde ich respektvoll umgehen, keine Frage. Aber meine Stärke liegt im Zentrum. Und ich gehe davon aus, dass ich dort spiele.

Marco Reus kann Sie jedenfalls nicht ablösen auf dem linken Flügel.

Das ist wirklich schade. Zwei Turniere nacheinander, so ein wichtiger Spieler. Das ist traurig – eigentlich für die ganze Nation.

„Man spürt, dass wir eine gute Energie haben“

Spüren Sie schon den Mannschaftsgeist?

Man spürt, dass wir eine gute Energie haben. Das Selbstvertrauen ist da, wir haben Spaß. Wir haben sehr, sehr gute Spieler, brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Warum auch? Wir sind die deutsche Nationalmannschaft. Wir sind der Weltmeister.

Ändert der Status Weltmeister etwas in so einem Turnier?

Die kleinen Mannschaften werden versuchen, irgendwie gegen uns zu bestehen, mit allen Mitteln. Aber wenn wir bringen, was wir können, schlagen wir alle.

Reden Sie im Mannschaftskreis noch über Brasilien?

Natürlich blicken wir manchmal zurück, es war ja eine schöne Zeit. Aber es bringt nichts, über die Vergangenheit zu reden. Es war eine tolle Erfahrung, wir sind Weltmeister geworden, aber jetzt steht die EM vor uns. Wenn wir nur 90 Prozent bringen, wird das nichts. Wir müssen konzentriert an die Sache rangehen.

Wie motivieren Sie sich als Weltmeister für eine EM?

Wir Sportler sind nie zufrieden. Der Wettbewerb hört ja nie auf, man will immer neue Erfolge haben. Klar, die WM kann uns niemand mehr nehmen. Aber jetzt wollen wir Europameister werden. Den Erfolgshunger unserer Mannschaft, den sieht man in jeder Trainingseinheit, der zeichnet den deutschen Fußball aus.

„Das Wichtigste ist, gut zu starten“

Wachen Sie morgens auf und sagen zu sich selbst: Mensch, Mesut – Weltmeister!

Der Titel macht schon eine breite Brust. Aber jetzt kommt die nächste große Chance. Ich bin schon mit der U-21-Nationalmannschaft Europameister geworden. Das war ein schöner Moment, das wollen wir jetzt wiederholen.

Sehen Sie schon das Turnier als Gesamtes vor sich? Oder denken Sie: Wir müssen einfach immer nur das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir am Ende Europameister.

Erst einmal denkt man Schritt für Schritt. Das Wichtigste ist, gut ins Turnier zu starten. Unser Ziel muss es sein, gegen die Ukraine direkt im ersten Spiel in der ersten Halbzeit so schnell wie möglich ein Tor zu erzielen, damit wir Räume bekommen. Wenn man dann die drei Punkte hat, ist der Druck erst mal weg. Das ist das Ziel: Das Spiel rechtzeitig entscheiden. So ein Start wäre gut für das Selbstvertrauen, das wollen wir definitiv schaffen.

Die Gegner werden alles tun, um den besten Vorlagengeber zu isolieren. Merken Sie, dass auf dem Platz immer härtere Maßnahmen gegen Sie ergriffen werden?

Ich bin jetzt so viele Jahre auf höchstem Niveau dabei, da habe ich mich daran gewöhnt, dass vieles versucht wird. Es ist immer so, dass dich Spieler decken wollen. Damit muss man umgehen. Manchmal klappt es besser, mal schlechter. Aber mir ist eigentlich egal, wer mein Gegenspieler ist. Ich habe keine Angst. Ich weiß, was ich kann.

Sie werden regelmäßig zum Nationalspieler des Jahres gewählt.

Ich habe noch nie viel Wert darauf gelegt, persönlich etwas zu gewinnen. Jetzt in England bin ich bei Arsenal auch Spieler des Jahres geworden. So etwas ist immer schön, keine Frage. Besonders, wenn es von den Fans kommt. Aber was bringt es mir, wenn ich zum besten Spieler des Turniers gewählt werde, wir aber am Ende nicht Europameister geworden sind? Das bringt niemandem was.

„Mein Favorit bleibt Frankreich“

Aber Weltfußballer will schon jeder Spieler werden?

Klar, das schon. Aber ich muss das nicht unbedingt gewinnen. Wenn wir Europameister werden, bin ich froh damit.

Wie erleben Sie die Entwicklung des englischen Fußballs? Was macht die Nationalmannschaft?

Wir haben in Berlin erlebt, was passieren kann: Wir lagen 2:0 gegen sie in Führung und haben noch verloren. Das ist die Mentalität der Engländer: Die geben nicht auf, genau wie wir. Sie laufen sehr viel, sind aggressiv bis zur letzten Sekunde. Sie haben mittlerweile wieder eine gute Mischung mit vielen talentierten Spielern, die dieses Jahr in der Premier League geglänzt haben. Sie sind eine große Fußballnation. Aber mein größter Favorit bleibt trotzdem Frankreich.

Wegen des Heimvorteils?

Die spielen einen super Fußball. Ich habe ein paar Spiele von ihnen gesehen. Eine sehr, sehr starke Mannschaft.

Haben Sie eine Beziehung zu Frankreich?

Wir haben ja einige Franzosen bei Arsenal. Die haben den gleichen Respekt vor uns wie wir vor ihnen. Die wissen schon, dass wir Weltmeister sind, dass wir sehr, sehr gute Spieler haben. Ich kann auch einige Worte Französisch. Aber die darf ich hier nicht sagen.