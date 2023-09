Stuttgart -Das inoffizielle Wettrennen mit der Politik haben Gewerkschaften und Arbeitgeber gewonnen. Noch bevor Union und SPD die gefühlt 97. Verlängerung ihrer Verhandlungen starteten, schafften die Tarifparteien der Metallindustrie ihren Durchbruch. Nach zähem Ringen und für die Unternehmen schmerzlichen Streikaktionen einigten sie sich auf ein Modell, das eine neue, moderne Balance zwischen Arbeit und Freizeit schaffen soll.

Zunächst einmal bekommen die Beschäftigten von Deutschlands wichtigstem Wirtschaftszweig deutlich mehr Geld. Damit leisten die Tarifparteien einen Beitrag, um den Aufschwung zu stabilisieren. Wie der IWF nicht müde wird zu betonen, braucht die Weltwirtschaft höhere Löhne in Deutschland und wartet schon viel zu lange. Nur so können die aufgeblähten Exportüberschüsse sinken. Nur so kann die Euro-Zone die gefährlichen Ungleichgewichte abbauen.D

Die Hoffnung bleibt

Nicht zuletzt helfen IG Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank (EZB), zur Normalität zurück zu finden – zurück zu einer Welt mit Zinsen statt Strafgebühren für Sparer. Ausgehend von den USA beginnen an den Finanzmärkten die Renditen seit einiger Zeit zu steigen, was in diesen Tagen an den Aktienbörsen für Unruhe sorgt. Doch EZB-Präsident Mario Draghi selbst zögert mit einer Kehrwende, weil die Preise nicht so anziehen wie die Konjunktur. Ein ordentlicher Lohnaufschlag in der größten Branche des Euro-Raums sollte Draghi ermuntern, neu nachzudenken. Bisher fehlte ihm bei aller Freude über die konjunkturelle Erholung, dass sich die Deutschen einen Schluck aus der Pulle so kräftig wie ihr Wirtschaftsaufschwung gönnen. Wenn am Arbeitsmarkt Normalität mit satten Lohnsteigerungen im Boom zurückkehrt, kann die Geldpolitik den Ausnahmezustand an den Zinsmärkten allmählich auslaufen lassen.

Erst einmal bleibt das eine Hoffnung. Die Bedeutung der deutschen Auto-und Maschinenbauer für Europas Wirtschaft sollte man nicht unter-, aber auch nicht überschätzen. Diese kräftigen Aufschläge können sich die Metaller leisten, weil ihre Unternehmen im Geld schwimmen und die Aufträge kaum bewältigen können. So rosig sieht es nicht für alle Branchen aus, die den Metallabschluss nicht eins zu eins übernehmen können und werden. Dennoch wirkt der volkswirtschaftlich eindeutig positiv.

Glauben an die Strahlkraft

Wichtiger schätzen die Beteiligen selbst die gesellschaftspolitische Strahlkraft ein. Mit dem für diese Branche typische Selbstbewusstsein nehmen sie für sich in Anspruch, mit ihrem komplizierten Regelwerk ein Vorbild für die Gestaltung der Arbeitszeit im 21. Jahrhundert zu setzen. Das ist hoch gegriffen. Dennoch senden Gewerkschafter und Arbeitgeber ein erfreuliches Signal aus: Flexibilisierung ist keine Einbahnstraße.

Die Chefs können ihre Leute immer häufiger am Wochenende, am Abend und sogar in der Nacht heranziehen. Sie fordern Mehrarbeit ein, weil der Kunde in Amerika Geduld nicht kennt und der Konkurrent in Japan nicht schläft und der in China schon mal gar nicht. Das Thema Arbeitszeiten mied die IG Metall trotzdem lange nach dem Desaster mit dem gescheiterten Arbeitskampf für die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland.

Druck trifft Manager und Arbeitnehmer

Nun setzt sie den Einstieg in die 28-Stunden-Woche durch für alle, die mehr Zeit für kranke Angehörige, für Kinder oder für sich benötigen oder wünschen. Ja, für Konzerne verändern Globalisierung und Digitalisierung das Umfeld rasant. Sie müssen nicht nur wie früher Auftragsspitzen abfedern, wenn eine Großbestellung am dritten Advent hereinkommt. Die Kundschaft erwartet prompte Lieferung und einen Service rund um die Uhr. Aber diesen Druck bekommen nicht allein die Manager zu spüren, sondern mehr noch die Arbeitnehmer.

Zu Recht drängte die IG Metall daher auf einen besseren Ausgleich zwischen den Interessen beider Seiten. Zudem forderte sie mit gutem Grund ein, dass die Tarifverträge den Wandel im Familienbild nachvollziehen beziehungsweise vorantreiben. Wenn ihre Metaller sich mehr berufliche Freiräume genehmigen sollten, wenn diese harten, ziemlich traditionellen Kerle tatsächlich die Extra-Zeit auf dem Spielplatz oder am Krankenbett der pflegebedürftigen Schwiegermutter verbringen, würde Gleichberechtigung in der Mitte der Gesellschaft gelebt. Der Tarifabschluss lädt dazu ein.

Das Gejammer über die Komplexität der neuen Regeln können sich die Kritiker sparen. Die Gesellschaft differenziert sich aus. Die Lebensformen werden bunter und vielfältiger. Ein Tarifwerk nur für den Alleinverdiener, der sich auf die Rundumbetreuung zu Hause verlassen kann, hätte keine Zukunft. Reines Genörgel ist der Einwand, dass sich mit kürzeren Arbeitszeiten der Fachkräftemangel verschlimmere. Viele Menschen wollen heute weniger arbeiten. Viele, leider längst nicht alle, können sich das finanziell leisten. Gerade die hoch Qualifizierten gewinnt ein Unternehmen nicht, wenn es sie daran hindert, ihre Bedürfnisse zu leben.