Mexiko-Stadt -Nach der Explosionsserie in einem Lager für Feuerwerkskörper in Mexiko ist die Zahl der Toten auf mindestens 24 gestiegen. Unter den Opfern in der Stadt Tultepec waren auch vier Feuerwehrleute und fünf Polizisten, die zu dem Einsatz gerufen worden waren, wie mexikanische Behörden am Donnerstag mitteilten. 49 weitere Menschen wurden demnach bei dem Unglück verletzt.



Nach Angaben der Behörden starb auch ein Kind bei der Explosionsserie. Die erste Explosion hatte sich um 09.30 Uhr Ortszeit ereignet. Als Polizei und Feuerwehr angerückt waren und sich um die ersten Opfer kümmerten, kam es zu weiteren Detonationen. Die Explosionen zerstörten mindestens vier Lagerhallen, bevor sie unter Kontrolle gebracht werden konnten, wie die Zeitung „Reforma“ berichtete.



Mexiko ist für seine Feuerwerkstradition bekannt

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto sprach den Angehörigen der Opfer im Kurzbotschaftendienst Twitter sein Beileid aus. Armee und Innenministerium würden den Rettungseinsatz vor Ort unterstützen. Die 65.000-Einwohner-Stadt Tultepec im Zentrum von Mexiko ist dafür bekannt, dass dort die Feuerwerkskörper für traditionelle mexikanische Feste hergestellt werden.



In der Vergangenheit hatte es dort bereits mehrfach tödliche Unglücke. Im Dezember 2016 wurden bei einer Reihe von Explosionen auf dem größten Markt für Feuerwerkskörper des Landes 42 Menschen getötet und 70 weitere verletzt. Die Herstellung von Feuerwerkskörpern spielt in Tultepec dennoch weiterhin eine zentrale Rolle.



„Die halbe Stadt lebt davon“, sagte am Donnerstag der ehemalige Feuerwerksproduzent Manuel Guerrero am Unglücksort. Daran ändere auch diese Explosionsserie nichts. „Das Leben geht weiter“, fügte der 63-Jährige hinzu. (afp)



