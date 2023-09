In der Liste der bestbezahlten Sportler der Geschichte belegt Michael Schumacher den fünften Platz.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Basketball-Legende Michael Jordan der Krösus.

Glitzer, Glamour, Geld: Keiner stellt seinen Reichtum so pompös und offensiv zur Schau wie Floyd „Money“ Mayweather. Der zurückgetretene, ehemalige Box-Weltmeister posiert in den Sozialen Medien nur zu gern mit stapelweise Geldbündeln im Privatjet, ist bekannt für seine wie verrückt glitzernde Uhrensammlung und Sportwetten in Millionenhöhe. Doch Mayweather ist in der Geschichte des Sports bei Weitem nicht der größte Goldesel.

Laut einer Liste des renommierten Wirtschaftsmagazins Forbes steht das 1,73 Meter große Leichtgewicht mit einem Vermögen von 785 Millionen Dollar lediglich auf Platz neun der bestbezahlten Sportler der Historie. Als einziger Deutscher unter den Top 25 ist Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher mit Platz fünf noch vor dem exzentrischen Boxer platziert. Berücksichtigt wurden unter anderem Gehälter, Einnahmen von Werbepartnern und Ausrüstern, Preisgelder sowie Bonuszahlungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schumachers Vermögen wird auf eine Milliarde Dollar geschätzt

Das Vermögen Schumachers wird auf eine Milliarde Dollar geschätzt. 2013 hatte der langjährige Ferrari-Pilot bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und befindet sich seither in der Reha. Unter den Top 10 ist der 48-Jährige mit Stilikone David Beckham (7./800 Millionen Dollar) der einzige Europäer. Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Portugal) folgt als zweitreichster Fußballer „nur“ auf Position zwölf (725 Millionen Dollar).

Der beste Basketballer aller Zeiten: Michael Jordan AP

Der absolute Krösus ist laut Forbes Basketball-Legende Michael Jordan (1,85 Milliarden Dollar). Der sechsmalige NBA-Champion stieg während seiner Laufbahn bei den Chicago Bulls zum meistvermarkten Sportler seiner Generation auf. Zu Beginn seiner Karriere hatte er einen Ausrüstervertrag mit dem damals noch eher unbedeutenden US-Sportartikelhersteller Nike unterschrieben, der ihm fortan eigene Schuhmodelle widmete. Wohl der entscheidende Deal, der den heutigen Unternehmer und Mehrheitseigner der Charlotte Hornets zum reichsten Sportler der Geschichte macht.

Hinter Jordan stehen in der „Geldrangliste“ mit Tiger Woods (2./1,7 Milliarden Dollar), dem 2016 verstorbenen Arnold Palmer (3./1,4 Milliarden Dollar) und Jack Nicklaus (4./1,2 Milliarden Dollar) drei legendäre US-Golfer. Auch der 14-malige Major-Champion Tiger Woods ist, wie Jordan, eines der wichtigsten Werbegesichter von Nike. Der US-Konzern hielt auch nach den privaten Eskapaden des Golfstars als Werbepartner zu seinem Sportler.



Tiger Woods ist wieder oben auf. dpa

Tiger Woods ein wichtiges Werbegesicht

Anfang Dezember feierte Woods auf den Bahamas nach neunmonatiger Zwangspause sein Comeback auf der Tour. Aufgrund des in den letzten Jahren chronisch lädierten und viermal operierten Rückens rutschte Woods in der Weltrangliste zwischenzeitlich auf Position 1199 ab.



Gehört auch zu den Gutverdienern: Cristiano Ronaldo AP

Die Top 10 vervollständigen der vierte US-Golfer Phil Mickelson (6./815 Millionen Dollar), Lakers-Legende Kobe Bryant (7./800 Millionen Dollar), der gleichauf mit Beckham liegt, und Basketball-Schwergewicht Shaquille O'Neal (10./735 Millionen Dollar). Doch keiner dieser großen Sportler kommt mit seinem Glamour an Protzkönig Mayweather heran. (sid)

Das könnte Sie auch interessieren: