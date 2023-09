Köln -Vor seinem schweren Skiunfall nahm Michael Schumacher selbst am Benefiz-Event „Champions for Charity“ teil. Bei der diesjährigen Ausgabe am 27. Juli in der Mainzer Arena spielen NBA-Superstar Dirk Nowitzki und der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel zu Ehren des 47-Jährigen.



Seit dem tragischen Ski-Unfall in den französischen Alpen wurde viel über den Gesundheitszustand des Rekordchampions aus der Königsklasse spekuliert. Von Seiten der Familie von Schumacher gab es bisher keine Statements.



Managerin Sabine Kehm hat im Rahmen des Media-Brunches für das Benefizspiel erneut die Vorgehensweise gerechtfertigt. „Wir wissen alle, dass ich zum Gesundheitszustand nichts sagen kann und möchte. Man muss einfach akzeptieren, dass die Familie weiterhin die Intimsphäre schützen möchte. Das ist der einzige Weg,“ sagte die Diplom-Sportlehrerin in Frankfurt.

Im gleichen Atemzug bittet sie erneut um Verständnis: „Natürlich soll Michael nicht verschwinden, aber momentan ist die private Situation so schwierig, dass es leider privat keine Einblicke geben kann. Dafür muss jeder Verständnis haben.“

Beim Spiel in Mainz treten die „Nowitzki All Stars“ gegen die „Nazionale Piloti“ um Vettel an. „Ganz in der Tradition von Michael Schumachers großartigen Charity-Kicks wollen wir mit vereinten Kräften gute und wichtige Projekte unterstützen“, sagte der NBA-Meister von 2011. (red)

