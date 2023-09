Frauen, die Flugzeuge fliegen? Sind immer noch eine Seltenheit. Die Pilotinnengesellschaft ISA+21 schätzt ihren Anteil unter den Verkehrspiloten auf weltweit nur drei Prozent. Michelle Gooris ist da eine große Ausnahme – und wohl auch deshalb mit ihrem Instagram-Account „Dutch Pilot Girl“ sehr erfolgreich. Ihre mehr als 35.000 Follower lässt die junge Ryanair-Pilotin mit etlichen Posts an ihrem Leben teilhaben.

Dabei scheint der Alltag der 25-Jährigen ihren Bildern zufolge sehr glamourös zu sein. Die junge Frau mit den Modelmaßen ist auf den Fotos nicht nur im Cockpit eines Fliegers zu sehen. Häufig zeigt sie sich im Bikini am Pool, postet Selfies von Sightseeing-Touren oder Fotos aus ihren Hotelzimmern.

„Als Frau denkst Du einfach nicht daran, Pilotin zu werden“

Eigentlich war Pilotin für die Niederländerin lange kein Berufswunsch. „Als Frau denkst Du einfach nicht daran, Pilotin zu werden“, erklärt sie in einem ihrer Videos auf ihrem YouTube-Kanal. Dabei gehörten Naturwissenschaften wie Mathe und Physik zu ihren Lieblingsfächern.

Ein klassisches Studium sei ihr zu „langweilig“ gewesen, so Gooris. Ein Bürojob sei für sie nicht infrage gekommen. „Ich wollte immer etwas Dynamisches machen“. Ihr Großvater habe sie schließlich auf die Idee gebracht, sich für die zweijährige Piloten-Ausbildung anzumelden.

Vor dem Karrierestart war Gooris zwei Jahre arbeitslos

Dass ihr Leben als Pilotin aber nicht immer nur so glamourös war, wie es auf den Bildern den Anschein hat, erklärt Gooris in einem ihrer YouTube-Videos. „Nach der Piloten-Ausbildung war ich zwei Jahre lang arbeitslos“.

Als sie 2013 ihren Abschluss in der Tasche hatte, hätten die meisten Airlines aus wirtschaftlichen Gründen keine neuen Piloten mehr eingestellt, so Gooris. Inzwischen stehe es um die Anstellungs-Chancen in der Branche habe wieder etwas besser. Pilotin Michelle Gooris jedenfalls hat ihr Ziel schließlich erreicht.

