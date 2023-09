Berlin -Sie wäre die Kandidatin gewesen, die Hillary Clinton nie sein konnte. Sie ist leidenschaftlich, sie nimmt spürbar Anteil am Leben der Menschen, sie wirkt authentisch – und sie ist frei von Skandalen. Während ihrer Wahlkampfauftritte für Hillary Clinton wurde sie so euphorisch gefeiert, als ob sie selbst für das Weiße Haus kandidieren würde. Michelle Obama ist bei den Amerikanern hoch angesehen. Ja, sie wird selbst von vielen Menschen geschätzt, die von der Politik ihres Mannes nichts halten. Es ist daher kein Wunder, dass viele in der Demokratischen Partei sie nun für eine Hoffnungsträgerin halten und hoffen, , sie werde in vier Jahren dem Spuk mit Donald Trump ein Ende machen.

Obama als „Mutter der Nation“

Doch halt. Bisher hat sich Michelle Obama weitgehend aus der Tagespolitik herausgehalten. Das war ihre Lehre aus Hillary Clintons Erfahrungen als First Lady. Die Amerikaner wünschen sich keine Politikerin an der Seite ihres Präsidenten, sondern eine fürsorgliche Frau. Nicht umsonst hat sich Michelle daher als „Mom in chief“, also als Mutter der Nation, charakterisiert und ihr Engagement auf einen Bereich konzentriert, der zu dieser Rolle passte: Bildung, Gesundheit und Ernährung. Sie hat einen Öko-Garten hinter dem Weißen Haus eingerichtet, um für gesundes Essen zu werben, und vor den Gefahren des Fast Foods gewarnt – das ja ihr eigener Mann über die Maßen schätzt. Sie plädiert dafür, dass die Amerikaner in ihrer Freizeit mehr Sport machen, um gesund zu bleiben. Und sie kämpft für eine bessere Ausbildung von Mädchen und Frauen weltweit.

Mit diesen recht populären Initiativen hat sich Michelle Obama großes Vertrauen bei den Amerikanern erworben. Und das war auch nötig. Denn vor ihrer Zeit als First Lady galt sie durchaus als streitbar. So reagierte sie auf rassistische Aussagen über Barack Obama 2008 mit einem gewiss sehr ehrlichen, aber extrem provokanten Satz über den schwarzen Präsidentschaftskandidaten: „Das erste Mal in meinem Leben bin ich stolz auf dieses Land, und das nicht nur weil Barack Erfolg hat, sondern weil das Land nach Veränderung hungert.“

Politische Karriere bisher immer ausgeschlossen

Damals erlebte sie einen Sturm der Entrüstung, nicht nur von Konservativen. Aus dieser Erfahrung haben die Obamas gelernt. Sie stellten eine Beraterin ein, die Michelle für ihre öffentlichen Auftritte coachte. Plötzlich trat sie in einer Nachmittagsfernsehshow auf, die vornehmlich von Frauen gesehen wird, und sprach darüber, wie sie ihren Töchtern das Frühstück macht. Ach ja, und sie vergaß auch nicht zu erwähnen, dass sie stolz auf Amerika ist. In den folgenden Monaten schossen ihre Beliebtheitswerte in die Höhe.

Michelle Obama weiß genau, warum sie derzeit so populär ist – und wie anders sie wahrgenommen würde, wenn sie demnächst als Politikerin auftreten würde. Auch deshalb hat sie eine politische Karriere immer ausgeschlossen. Kann sich das ändern? Vielleicht. Doch Valerie Jarrett , die beste Freundin der Familie und engste Beraterin von Barack Obama, sagt: „Ich bin mir sicher, dass sie nicht in die Politik geht. Und es gibt wenige Dinge im Leben, bei denen ich mir sicher bin.“

