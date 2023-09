Köln -Der deutsche Schokoladenhersteller Ritter Sport hat auf Facebook einen Marketing–Gag gelandet. In dem sozialen Netzwerk präsentierte Ritter Sport die neue schwedische Fake–Sorte „Midsommar“ mit den angeblichen Zutaten Knäckebrot, Köttbullar und Zimtschnecken.



Diese Sorte wolle aus dem Ikea–Kinderparadies „Småland“ abgeholt werden, witzelte der Süßwarenproduzent in Anlehnung an die Durchsage in den Ikea-Märkten, die viele Eltern kennen dürften.

Da die Schokoladenmarke ihren Post an den schwedischen Einrichtungskonzern adressierte, begann auf Facebook daraufhin ein kleiner Schlagabtausch zwischen den beiden Firmen. Bekanntermaßen selbstironisch antwortete Ikea, das jedes Jahr rund um das schwedische Mitsommerfest eine große Werbeaktion startet, auf den Post:

Doch Ritter Sport konterte erneut und spielte auf den bekannten Werbeslogan der Möbelfirma an.

Dieses Spiel mit den schwedischen Klischees und den eigenen Werbeauftritten gefiel den Facebook–Nutzern. (tbr)