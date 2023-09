Neuruppin -Wegen Mordes an seiner Mieterin hat das Landgericht Neuruppin den 82-jährigen Vermieter der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut dem Urteil habe der Mann die 75-Jährige nach jahrelangen Streitigkeiten heimtückisch und aus niederen Beweggründen ermordet, berichtete Gerichtssprecherin Iris Le Claire am Dienstag.

Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte der Mann der 75-Jährigen im Hof eines Mehrfamilienhauses in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) aufgelauert und die Frau mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Der Verteidiger des Mannes kündigte Revision gegen das Urteil an.

Zwischen Täter und Opfer herrschte jahrelang Streit

Der Bluttat waren jahrelange Streitigkeiten vorausgegangen. Das Opfer und sein Ehemann hatten seine Wohnung vor Jahren an den 82-Jährigen verkauft. Sie besaßen aber einen gültigen Mietvertrag. Der Vermieter habe mehrfach vergeblich versucht, das Ehepaar aus der Wohnung zu werfen, hatte der Witwer der 75-Jährigen vor Gericht erklärt. Doch auch verschiedene Klagen des Vermieters scheiterten vor Gericht.

Der Verteidiger hatte versucht, für seinen Mandanten eine maximal vierjährige Haftstrafe wegen Totschlags zu erreichen. Dabei verwies er auf einen angeblich günstigen Mietvertrag, den sich das Ehepaar vor dem Verkauf gesichert habe. Doch das Gericht bescheinigte dem Mann neben Heimtücke auch niedere Beweggründe. „Der Mann wollte seine Mieter loswerden und hat schließlich das Recht in die eigenen Hände genommen“, erläuterte Le Claire. „Das steht auf niedrigster Stufe.“ (dpa/bb)