Kaum ein anderes Thema treibt die Menschen in deutschen Ballungsräumen so um wie die steigenden Wohnungsmieten und Immobilienpreise. Über viele Jahre hinweg wurde hierzulande schlicht zu wenig gebaut. Niemand rechnete damit, dass die Metropolen und Hochschulstädte eines Tages eine riesige Anziehungskraft auf junge Menschen aus ganz Deutschland, ja ganz Europa ausüben würden. Nun explodieren die Preise. Die Politik hat bis heute keine Antwort darauf gefunden.

Mieterbund hält Bremse für wirkungslos

Auch die Mietpreisbremse, vor vier Jahren noch ein heißes Thema im Wahlkampf, verschafft kaum Erleichterung. Gerade erst hat der Städte- und Gemeindebund eine ernüchternde Bilanz gezogen: Das Instrument sei zu bürokratisch und berge die Gefahr von Investitionshemmungen. Auch der Mieterbund hält die Preisbremse für weitgehend wirkungslos. Verbraucherminister Heiko Maas (SPD) ist zu Nachbesserungen bereit, doch das Projekt stockt.

Dem Wohnungsmangel in Deutschland lässt sich nur mit mehr Neubau begegnen. Was fehlt, sind finanzielle Anreize für Bauherren, die über die derzeit niedrigen Zinsen für Baugeld hinausgehen. Das Projekt einer Sonder-Abschreibungsmöglichkeit für Neubauten ist gescheitert. Ein Baukindergeld ist in dieser Legislaturperiode nicht zu erwarten. Große Koalitionen, so heißt es oft, seien dafür da, um große Aufgaben zu lösen. Beim Mega-Thema Bauen und Wohnen haben Union und SPD nicht viel vorzuweisen.

