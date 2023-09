Wuppertal -In Wuppertal wurden am Dienstag mehrere Teenager bei einer Autogrammstunde verletzt. Teenie-Star Mike Singer (18) war in einem Saturn-Geschäft zu Gast – und löste das absolute Chaos aus. 27 Teenager fielen in Ohnmacht, die Rettungskräfte mussten zu einem Großeinsatz in die Wuppertaler City ausrücken.

Die Autogramm-Stunde des Netz-Stars (1,4 Millionen Abonnenten bei Instagram) musste vom Ordnungsamt abgebrochen werden, hunderte Fans drängten trotzdem gegen die Türen, Panik brach aus.

Es tut mir sehr leid, dass die Autogrammstunde durch die Polizei abgebrochen wurde, aber eure Sicherheit geht immer vor“, ließ der junge Sänger mitteilen. Dann verschwand er durch den Hinterausgang.

Jugendliche liefen auf die Straße

Mehrere Jugendliche liefen auf die Straße, um das abfahrende Auto ihres Heldens zu stoppten – brachten sich so selbst in Gefahr. Ein Crew-Mitglied des Netz-Idols warnte später: „Man klopft nicht an fahrende Autos und man rennt auch nicht vor den Bus, nur um Mike für vielleicht 10 Sekunden zu sehen. Euer Leben ist mehr wert!”

Wuppertal war der erste Stopp einer Autogrammstunden-Tour zum neuen Album des jungen Popsängers aus Offenburg (Baden-Württemberg). Es heißt „Deja Vu“ und erschien am 19. Januar als Nachfolger des Nummer-eins-Erstlings „Karma“. (PB/dpa)