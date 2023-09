Berlin -Auf dem Tisch stehen Teller mit Käsebrötchen. Gouda, Camembert, Emmentaler aus deutschen Landen. Das ist kein Zufall. Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat am Donnerstagsmorgen zum Medienfrühstück ins Haus der Ernährungswirtschaft in Berlin Mitte geladen, um die verzweifelte Situation der deutschen Milchbauern darzulegen.

Aufgrund des Preisverfalls befinden sich viele Milchbauern in einer existenzbedrohenenden Lage.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) will auf einem „Milchgipfel“ Ende Mai einen Forderungskatalog unterbreiten.

Der DBV fordert kurzfristige Liquiditätshilfen in Höhe von einer Milliarde Euro, um Verluste aus dem Vorjahr auszugleichen.

Und um einen Forderungskatalog zu präsentieren, den man am Montag auf dem „Milchgipfel“ Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) zu unterbreiten gedenkt. Was passte besser zu einer solchen Pressekonferenz als Käsebrötchen, um – zumindest symbolisch - den Absatz deutscher Milchprodukte anzukurbeln? Nötig wäre das aus Sicht der Milchviehalter allemal. Denn die Erzeuger befinden sich in einer existenzbedrohenden Lage.

Der Preisverfall

Offenkundiges Anzeichen der Krise ist der Preisverfall für Milch und Butter. Der Liter haltbare Vollmilch ist beim Discounter mittlerweile für 46 Cent zu haben, das halbe Pfund Butter kostet 70 Cent. In früheren, und wie die Bauern meinen besseren Zeiten lagen die Preise schon um bis zu 50 Prozent höher. Auch Joghurt, Sahne und Quark und Kondensmilch sind billig wie seit zehn Jahren nicht.

Dabei spiegeln die Verbraucherpreise im Supermarktpreise den Verfall der Erlöse, die die Landwirte erzielen. Ende 2013 erhielten die Milchbauern im Schnitt noch rund 42 Cent pro Kilogramm Milch, derzeit werden teils nicht einmal mehr 20 Cent gezahlt. Mindestens 35 bis 40 Cent müssten es sein, um den Höfen dauerhaft das wirtschaftliche Überleben zu sichern.

Die Ursachen

Der zentrale Grund für den Preisverfall ist: Es gibt zu viel Milch auf dem Markt, in Deutschland, Europa und weltweit. In der EU lief vor gut einem Jahr die Milchquote aus, die die Erzeugermengen mehr als 30 Jahre lang deckelte – mehr schlecht als rechte, aber immerhin. Zahlreiche Milchbauern investierten in zusätzliche Stellplätze und Kühe. In Deutschland stieg die Milcherzeugung 2015 zwar nur moderat, um knapp ein Prozent, an. In anderen Ländern wie Irland, Polen, den Niederlanden und Dänemark wurden aber zweistellige Zuwachsraten registriert.

In Erwartung stark wachsender Nachfrage in aus China und Südostasien wurden die Kapazitäten auch in Neuseeland, den USA und Brasilien deutlich ausgebaut. Das weltweite Milchangebot stieg von 22 Millionen Tonnen Anfang 2014 auf fast 24 Millionen Tonnen in diesem Frühjahr. Wegen der globalen und insbesondere der chinesischen Wachstumsschwäche stieg die Nachfrage aber nicht wie erwartet an. Hinzu kam das Russlandembargo, das nach DBV-Berechnungen allein für die deutschen Milchbauern zu Umsatzeinbußen von einer Milliarde Euro pro Jahr führte.

Milchwirtschaft braucht neue Ansätze

Bauern protestieren gegen den Preisverfall. Zuletzt war der Milchpreis erstmals unter die 20-Cent-Marke gefallen. dpa

Die Auswirkungen

In der Folge geraten immer mehr Landwirte in eine existenzbedrohende Lage. Auf der einen Seite müssen Kredite abbezahlt werden, die für den Ausbau der Kapazitäten aufgenommen wurden. Eine Milchkuh plus Stellplatz kostet um die 60 000 Euro. Auf der anderen Seite melken die Bauern um die Wette, um den Preisverfall zu kompensieren, zumal Kühe sich nicht einfach abschalten lassen wie Maschinen.

Dabei garantiert dies weiterhin (zu) hohe Mengen und entsprechend niedrige Preise. 2015 gaben sieben Prozent der deutschen Milchbauern auf, vor allem kleine Betriebe erwischte es. Der ohnehin seit 20 Jahren anhaltende Konzentrationsprozess dürfte 2016 einen weiteren Höhepunkt erreichen.

Die Forderungen

Der DBV fordert zunächst einmal kurzfristige Liquiditätshilfen. Eine Milliarde Euro müssten bereits gestellt werden, um die Verluste in Höhe von mehr als zwei Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr zumindest teilweile wett zu machen. Dieser Forderung schloss sich am Donnerstag auch Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner an.

Zusätzlich soll es steuerliche Entlastungen und 2017 erneut einen auf 200 Millionen Euro ansteigenden Zuschuss für die Landwirtschaftliche Unfallversicherung geben. Mittelfristig verlangt der DBV eine Überarbeitung des Kartellrechts, die die Macht der großen Einzelhandelsketten beschränkt, Preisgestaltungsmöglichkeiten zwischen Erzeugern und Molkereien erweitert sowie dem Einzelhandel Endpreise unter dem Einstandspreis dauerhaft verbietet.

Denkbar sind nach Ansicht der DBV-Spitze zudem Stilllegungsprämien für Stallplätze sowie eine kartellrechtlich abzusichernde Verpflichtung aller Einzelhandelsketten, den Milchpreis einheitlich um 10, 15 oder sogar 20 Cent pro Liter anzuheben.

Auf lange Sicht müssten Molkereien und Milchbauern neue Modelle entwickeln, die Angebot, Nachfrage und Preisentwicklung für die Erzeuger transparenter machen. Derzeit erhalten die Bauern von den Molkereien für jeden angelieferten Liter Milch einen Durchschnittspreis, der sich aus den Verkaufserlösen der Molkereien mit unterschiedlichen Abnehmern ergibt. Ein Anreiz, bei sinkenden Durchschnittpreisen die Menge zu senken, ergibt sich für den einzelnen Landwirt dadurch nicht.

Denkbar wäre stattdessen zum Beispiel ein Modell, in dem die Molkerei dem einzelnen Bauern eine bestimmtes Milchvolumen zu einem garantierten, wirtschaftliche auskömmlichen Preis abnimmt, für darüber hinaus angelieferte Mengen aber - abhängig von der Marktlage zuweilen deutlich - weniger zahlt. Hiervon erhofft man sich eine marktgerechte Mengenbegrenzung.