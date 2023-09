Tokio -Der japanische Elektronikriese Sony kauft im Zuge einer seiner größten Übernahmen die Mehrheit beim Musikverlag Emi Music Publishing. Sony erwirbt über seine Tochter Sony Corporation of America zu diesem Zweck für 1,9 Milliarden Dollar (1,61 Mrd Euro) vom Investor Mubadala dessen Anteil von 60 Prozent an dem Unternehmen, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Damit besitzt Sony künftig rund 90 Prozent an Emi Music Publishing.

Die Japaner stärken so ihr Unterhaltungsgeschäft. Sony besaß über eine Tochter indirekt bereits 30 Prozent an Emi Music Publishing. Der Elektronikkonzern rechne damit, dass der Deal zu einem Anstieg des Betriebsgewinns im noch bis zum 31. März 2019 laufenden Geschäftsjahr um 100 Milliarden Yen (765 Mio Euro) führt, hieß es in Medienberichten. (dpa)