ie Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit dem Verkauf der TV-Rechte ab 2017 bis 2021 die Milliarden-Schallmauer durchbrochen. Die Klubs kassieren so viel wie nie - die Fans müssen umschalten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Einnahmen generiert die Deutsche Fußball Liga künftig für die TV-Rechte?

Die DFL hat die nationalen TV-Rechte für den Zyklus von 2017/18 bis 2020/21 für die Rekordsumme von 4,64 Milliarden Euro (pro Saison: 1,159 Milliarden Euro) verkauft. Zusammen mit den internationalen Rechten könnten die Einnahmen auf über 6 Milliarden Euro steigen. National bedeutet das eine Steigerung von rund 85 Prozent - für die Fans ändert sich zudem recht wenig.



Was bedeutet der Vertrag für die Vereine?

Die 36 Profi-Klubs haben künftig deutlich mehr Spielraum. In der Bundesliga fließen in der kommenden Saison „nur“ 835 Millionen Euro - vielen war das auch mit Blick auf den Multi-Milliarden-Deal in der englischen Premier League zu wenig. Jetzt können die Klubs bald selber mehr ausgeben, oder zumindest etwas besser verhindern, dass ihre Profis dem Lockruf des Geldes folgen und auswandern. Spannend wird die Verteilungsfrage, die bei der DFL nach der Sommerpause beantwortet werden soll.

Was wird aus der ARD-Sportschau und dem ZDF-Sportstudio?

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihre Rechte behalten. Die ARD berichtet weiterhin in der Samstag-Sportschau über die Spiele vom Nachmittag und die Freitagpartie sowie am Sonntagabend über die Spiele des Tages. Das ZDF darf als erster Sender Bilder vom Samstagabendspiel im Free-TV anbieten. Großer Verlierer ist Sport1. Ab 2017 gibt es dort nicht mehr das Zweitliga-Montagspiel live zu sehen. Das überträgt dann exklusiv nur noch Sky im Pay-TV. Auch die zusammenfassenden Zweitliga-Berichte am Freitagabend und Sonntagabend stehen auf der Kippe. Das entsprechende Paket wurde bisher nicht vergeben, weil das Mindestgebot ausblieb.

Was ändert sich für die Zuschauer?

Verkündeten das Rekordergebnis: Christian Pfennig und Christian Seifert. dpa

So gut wie nichts. Noch offen ist die Vergabe von zwei Paketen. Eines umfasst eine Zusammenfassung von allen Bundesligaspielen am Montagabend, das andere Bilder von der 2. Liga am Freitag und Sonntag. Wer alle Spiele live sehen will, braucht künftig neben der Sky-Karte ein zweites Abonnement - 43 Bundesligaspiele laufen künftig im Pay-TV-Bereich von Eurosport/Discovery.

Welche Spiele sind das?

Der neue DFL-Partner zeigt alle Freitagsspiele (20.30 Uhr), die jeweils fünf neuen Ausweichspiele am Sonntag (13.30 Uhr) und Montag (20.30 Uhr), die Relegation zur Bundesliga und zur 2. Liga sowie den Supercup. Das Bundeskartellamt hatte genau das gefordert: Dass nicht nur ein Anbieter alle Spiele live zeigt.



Was bedeutet das für den bisherigen „Monopolisten“?

Für Sky ist der Verlust der 43 Bundesliga-Spiele das kleinstmögliche Übel. Hätte der Münchner Sender alle Live-Pakete gekauft, wären die Internet-Rechte (bislang Sky Go) verloren gegangen, die künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Welche Gebühren Sky und Eurosport erheben, ist noch offen.



Können Sky-Abonnenten ihren Vertrag wegen des leicht reduzierten Bundesliga-Angebotes kündigen?

Laut Verbraucherschützern führt die Neuordnung der Fernsehrechte, durch die Sky die Freitagabendspiele der Bundesliga verliert, nicht zu einem Sonderkündigungsrecht. „Es müsste erhebliche Programmänderungen geben, damit eine Sonderkündigung gerechtfertigt ist“, erklärte Janine Hartmann von der Verbraucherzentrale Sachsen. Ein Sonderkündigungsrecht sei grundsätzlich nur dann gegeben, wenn es durch die Änderungen für den Kunden nicht mehr zumutbar ist, am Vertrag festzuhalten. Sky bleibt jedoch im Pay-TV der Hauptpartner der Deutschen Fußball Liga (DFL). Hartmann rät Abonnenten, die dennoch diesen Weg gehen wollen, zur rechtlichen Prüfung des Vertrags.

Ändern sich durch den neuen TV-Vertrag die Bundesliga-Anstoßzeiten?

Geringfügig. Ab 2017 wird es fünf zusätzliche Sonntagspiele um 13.30 Uhr und fünf Montagspiele (20.30 Uhr) geben. Damit sollen die in der Europa League beschäftigten Vereine entlastet werden, die immer donnerstags international im Einsatz sind. In der 2. Bundesliga gibt es künftig freitags nur noch zwei statt bisher drei Spiele, am Samstag sind es dann drei statt zwei. Spielt die Bundesliga am Montag, wird das Zweitligaspiel auf Samstag vorgezogen.

Wer zeigt noch Bewegtbilder im Internet?

Online ist ebenfalls ein neuer „Player“ im Spiel. Die in London ansässige Perform-Group (spox.com, sportal.de und goal.com) sicherte sich das Recht, Spielzusammenfassungen ab 40 Minuten nach dem Abpfiff zu zeigen - also früher als in der Sportschau. Allerdings könnte das Angebot am Ende Geld kosten.



Und wer nur hören will?

Die Zuhörer können weiterhin das öffentlich-rechtliche Radio einschalten, die ARD behält die Audio-Rechte. Im Internet überträgt der US-Riese Amazon, der zum ersten Mal die Rechte an einer großen Fußballliga erwarb und damit einen Fuß in der Tür hat. (dpa/sid)