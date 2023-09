Frankfurt (Oder) -Der Richter stirbt unerwartet, ein Gutachter liefert nicht fristgerecht. Der Prozess um Ex-Hotelier Axel Hilpert und den Bau des Luxushotels Schwielowsee läuft seit Jahren, heute geht der Rechtsstreit weiter. Obwohl Hilpert bereits 2012 zu mehrjähriger Haft verurteilt wurde, ist er weiterhin frei.

Auf Internetportalen loben Gäste das Resort Schwielowsee in Petzow (westlich von Potsdam). Sie schwärmen von der „traumhaften Lage“ und dem „hervorragenden Frühstück“ – weniger edel ist hingegen die betrügerische Baugeschichte des Luxushotels. Unternehmer Axel Hilpert soll die 2005 eröffnete Anlage mit erschlichenen Millionen finanziert haben.

Wegen Fördermittel-Betrugs verurteilte ihn das Landgericht Potsdam 2012 zu fünf Jahren und acht Monaten Haft. Dem Urteil zufolge hatte Hilpert die Brandenburgische Investitionsbank (ILB) getäuscht und so 9,2 Mio. Euro Fördergelder für den Bau des Resorts kassiert – zu Unrecht. Teile des Urteils hob der Bundesgerichtshof in der Revision wieder auf. Die Richter forderten eine Überprüfung der Schadenshöhe und Gesamtstrafe. Die Schuld des Angeklagten zweifelten sie nicht an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im April sollte der Fall dann vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) neu aufgerollt werden – doch da ein Wirtschaftsprüfer Fragen zu seinem Gutachten nicht innerhalb einer Drei-Wochen-Frist beantwortete, platzte der Prozess.

Ende Juli starb dann auch noch der Vorsitzende Richter Matthias Fuchs unerwartet im Alter von 54 Jahren. Die neue Richterin Claudia Cottäus musste sich erst einmal in den Fall einlesen – das Verfahren zögerte sich dadurch weiter hinaus.

Jetzt muss Axel Hilpert wieder vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) antreten. Er hofft, dass aus seiner Haftstrafe doch noch eine Bewährungsstrafe wird. Durch die Zahlung einer hohen Kaution sitzt der ehemalige Hotelier bis heute nicht im Gefängnis.

Das könnte Sie auch interessieren: