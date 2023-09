Bremen -Keine zwei Minuten hielt die Führung von Werder Bremen, da klingelt es auf der Gegenseite schon wieder.



Der Ausgleich für Schalke war aber kein normaler Treffern, sondern das kuriosestes Eigentor der noch jungen Bundesliga-Saison.



Nach einem Eckball der Königsblauen versuchen gleichzeitig Lamine Sané per Fallrückzieher und Milos Veljkovic per Kopf zu klären. Am Ende befördert der Serbe den Ball irgendwie ins eigene Tor, wird gleichzeitig auch noch am Kopf getroffen. Keeper Jiri Pavlenka kann nur staunend hinterherschauen.

Für die Statistiker: Es war das 58. Eigentor der Bundesliga-Geschichte.

Die Schalker gewannen in Bremen mit 2:1.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

(mbr)